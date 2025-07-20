استكمال الأعمال الفنية والتأمينية لكوبري مشاة طوخ بالطريق الزراعي بالقليوبية

قامت لجنة متخصصة من الطرق والكبارى بوزارة النقل صباح اليوم الأحد باستكمال كافة الأعمال الفنية والتأمينية لكوبرى مشاه مرور طوخ بالطريق الزراعى بمحافظة القليوبية والتأكد أيضا من أعمال اللحام والتثبيت لعودة عبور المواطنين الطريق الزراعى من أعلى الكوبرى من الاتجاهين حفاظا على أمنهم وسلامتهم عبور الطريق الزراعى أمام السيارات.

استكمال كافة الأعمال الفنية والتأمينية لكوبرى مشاه مرور طوخ



وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه جار التنسيق هيئة الطرق والكبارى بدراسة إجراء إنشاء بوابات قبل كبارى المشاة بالطريق الزراعى بنها القاهرة بمسافة معينة يحددها خبراء الطرق لمنع تصادم نقل ثقيل معدات أو حملات مرتفعة بجسم وسقف الكوبرى من أجل أمن وسلامة المواطنين وأصحاب السيارات والحفاظ على البنية التحتية للكبارى بالطريق الزراعى.



وأوضح محافظ القليوبية أنه وزارة النقل لها جهود وإنجازات كبيرة فى تسهيل الحركة المرورية بطرق محافظة القليوبية بالإضافة إلى خطط توسيع خدمات النقل والمواصلات ورصف الطرق وإنشاء الكبارى التى توفر الوقت والجهد بكافة مدن ومراكز وأحياء المحافظة.

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