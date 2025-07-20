رغم اقترابه من بيراميدز، حمدي فتحي يشارك في معسكر الوكرة بإسبانيا

شارك اللاعب المصري حمدي فتحي في معسكر فريق الوكرة القطري المقام في إسبانيا استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد.

حمدي فتحي في معسكر إسبانيا

وشارك الدولي المصري في تدريبات الوكرة القطري على الرغم من الأنباء التي ترددت حول اقتراب انتقاله لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن مدينة "ملقا" الإسبانية تستضيف معسكر الإعداد لفريق الوكرة اعتبارًا من 18 يوليو ويستمر لمدة 18 يومًا لينتهي في الرابع من أغسطس المقبل.

الوكرة بقيادة اللاعب المصري حمدي فتحي سيخوض عددًا من المباريات الودية متدرجة المستوى خلال هذه الفترة، وفي نفس مكان إقامة معسكر الإعداد استعدادًا للموسم الجديد.

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