نصائح للأمهات للتعامل مع بناتهن عند اكتشاف علاقة عاطفية سامة

نصائح للأمهات للتعامل مع بناتهن، تُعد العلاقات العاطفية السامة من أخطر التجارب التي قد تمر بها الفتيات في مرحلة المراهقة أو الشباب المبكر، فهي تترك آثارًا نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات.



والأسوأ من ذلك، أن كثيرًا من الفتيات لا يدركن أنهن داخل علاقة سامة إلا بعد أن يتعرضن لأذى نفسي أو استنزاف عاطفي كبير.

وفي هذه المرحلة، تقع مسؤولية كبيرة على الأم لمساندة ابنتها دون أن تخسر ثقتها أو تخلق مزيدًا من الاضطراب الداخلي لديها.



أوضحت الدكتورة عبلة ابراهيم استاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أنه عندما تمر الفتاة بتجربة مؤلمة مثل علاقة سامة، فإنها لا تحتاج فقط إلى النصح بل إلى الاحتواء والدفء.



أضافت الدكتورة عبلة، أنه قد لا تتمكن الأم من حماية ابنتها من كل الأذى، لكنك تستطيع أن تكون النور الذي يساعدها على الخروج من الظلام، والصوت الذي يذكرها دومًا بقيمتها وكرامتها.



نصائح للأمهات للتعامل مع بناتهن

التعامل مع الابنة المجروحة

في هذا التقرير تقدم الدكتورة عبلة، نصائح واقعية وعملية للأمهات للتعامل بحكمة واحتواء مع بناتهن في حال اكتشاف علاقة عاطفية سامة في حياتهن:

أولًا: تجنبي رد الفعل الانفعالي

عندما تكتشف الأم أن ابنتها على علاقة بشخص مؤذٍ أو غير مناسب، قد تصدم وتغضب أو تشعر بالخوف والقلق، فتُبادر بالصراخ أو الاتهام أو فرض العقوبات.

لكن هذا السلوك يجعل الابنة تدخل في حالة دفاعية وتبتعد عن أمها، وقد تزداد تمسكًا بالشخص المؤذي نتيجة للضغط العاطفي.

الأفضل هنا هو التزام الهدوء والسيطرة على الانفعال، والتفكير في الموقف بهدوء ونضج قبل أي مواجهة.

ثانيًا: استمعي إليها دون مقاطعة

الابنة تحتاج إلى من يصغي إليها دون إصدار أحكام. اسأليها بلطف:

"شايفة العلاقة دي إزاي؟ إيه أكتر حاجة بتحبيها؟ وإيه أكتر حاجة بتضايقك؟"

استماعك بتعاطف يعطيها فرصة لتفريغ مشاعرها ومراجعة التجربة بعين أهدأ، وقد تبدأ من تلقاء نفسها بملاحظة الجوانب السامة التي كانت تتجاهلها.

ثالثًا: ركزي على مشاعرها لا على الشخص

بدلًا من مهاجمة الطرف الآخر، اسألي ابنتك عن مشاعرها:

هل تشعرين بالأمان معه؟

هل تشعرين بالثقة بنفسك عندما تكونين معه؟

هل تشعرين بالتقدير والاحترام؟

عندما تراجع الفتاة إجابات هذه الأسئلة قد تكتشف بنفسها أن العلاقة تؤذيها أكثر مما تسعدها.

رابعًا: شاركيها قصصا وتجارب مشابهة

إذا كانت الأم قد مرّت بعلاقة صعبة أو كانت تعرف قصصًا حقيقية لفتيات وقعن في نفس الفخ، فمن الجيد أن تحكي هذه القصص للابنة، شرط أن تُقدَّم بأسلوب غير مباشر ومن دون تهويل أو مبالغة. هذه القصص قد تجعل الابنة تشعر بأنها ليست وحدها، وتفتح عينيها على الصورة الأكبر.

خامسًا: قدّمي مفاهيم صحية عن الحب والاحترام

كثير من الفتيات يتصورن أن الغيرة أو التسلط دليل حب، أو أن السكوت عن الإهانة تضحية من أجل العلاقة.

هنا يأتي دور الأم في تصحيح هذه المفاهيم من خلال الحوار والنماذج الحياتية الواقعية، وليس بالمحاضرات أو النصائح الجافة.

سادسًا: لا تستخدمي أسلوب "أنا قلتلك"

حتى لو كانت الأم قد حذرت ابنتها من قبل، فهذه ليست اللحظة المناسبة لتقول: "أنا عارفة من الأول إنه مش كويس!"، فهذا يدفع الابنة للشعور بالذنب أو الإحراج، ويجعلها تتمسك أكثر بالعلاقة خوفًا من الشعور بالفشل. بدلًا من ذلك، قولي لها:

"أنا هنا علشانك، نعدي ده سوا، وأنا واثقة إنك قوية وتقدري تتخذي القرار الصح".

نصائح لاحتواء ابنتك

سابعًا: شجعيها على وضع حدود

العلاقات السامة تتميز بتجاوز الحدود: سواء بالكلام الجارح، التحكم، التلاعب، أو العزلة عن الأهل والأصدقاء. يجب أن تساعدي ابنتك على استعادة احترامها لذاتها وتشجعيها على وضع حدود واضحة: مثل إنهاء المكالمات عند الشعور بالإهانة، أو رفض الطلبات غير المريحة.

ثامنًا: اقترحي دعمًا نفسيًا إن احتاجت

إذا بدت الابنة في حالة إنكار أو اكتئاب أو تكرار للدخول في علاقات مؤذية، فربما هي تحتاج إلى دعم نفسي احترافي. قدّمي لها الفكرة بلطف:

"أنا حاسة إنك تعبانة من جواك، واللي بتحسي بيه كبير ومفهوم، وده طبيعي يحصل مع ناس كتير. تحبي نكلم حد متخصص يساعدك تحسّي بتحسن؟"

تاسعًا: كوني الحصن الآمن والداعم

لا تتوقعي أن تترك ابنتك العلاقة السامة من أول مواجهة. هي قد تحتاج لوقت، وربما ستعود للطرف المؤذي مرارًا قبل أن تنفصل نهائيًا. دورك كأم أن تكوني دائمًا موجودة، ترحّبين بعودتها، وتطمئنينها أنها ليست وحدها، وأن الحب الحقيقي يبدأ من حبها لنفسها.

عاشرًا: راقبي بصمت لكن لا تتجسسي

من الطبيعي أن تقلقي، لكن لا تراقبيها بشكل متطفل أو تتجسسي على هاتفها أو رسائلها. هذا سيزيد المسافة بينكما. الأفضل هو فتح جسور من الثقة تجعلها تشاركك من تلقاء نفسها.



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