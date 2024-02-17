السبت 17 فبراير 2024
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صحة ومرأة

الهيوكا الشخصية القادرة على مواجهة النرجسي.. اكتشف سماتها

الهيوكا المتعاطف،
الهيوكا المتعاطف، فيتو

الهيوكا، أحد أنواع الشخصيات التي لها صفات خاصة، وهي الشخصية التي يمكنها التعامل مع الشخصية النرجسية، والسيطرة عليها، وتداولت كلمة "هيوكا" في الآونة الأخيرة، لانتشار الحديث عن الشخصية النرجسية، ومشاكل الكثيرين مع الأشخاص النرجسيين.

سمات الشخصية الهيوكا

وأكد أحمد أمين متخصص في العلاقات الإنسانية، أن شخصية الهيوكا، هي شخصية نادرة وقليل ما قد نقابلها في حياتنا، لأن شخصية الهيوكا أو الشخص الذي يحمل صفات الهيوكا، وهو الذي يعرف بأسم المتعاطف القوي، لأنه شخص عطوف جدا ولكن عنده بعض الصفات المتميزة، والتي تساعده علي مواجهة الشخصيات النرجسية، والسيطرة عليها.

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أحمد أمين متخصص في العلاقات الإنسانية

وأوضح أحمد أمين، في السطور التالية، أهم صفات الشخصية الهيوكا، أو المتعاطف القوي الذي يمكنه السيطرة على الشخص النرجسي:

رقم ١: شخص ذكي ولماح جدا ويبدع في الأفكار، وشخصية الهيوكا تستطيع تمييز كذب الآخرين، بكل سهولة.

رقم ٢: شخصية الهيوكا لا تنفصل عن عالم الواقع، حتى في النوم، فيتميز شخص الهيوكا أنه يفكر كثيرا حتى في أثناء فترات النوم، فهو يفكر دائما ويبحث عن حلول للمشاكل التي يواجهها حتى في فترات النوم، على الرغم من كون هذا مرهق كثيرا عليه.

رقم ٣: شخصية مميزة، فهو يستطيع قراءة الأحداث بشكل جيد، ويستطيع قراءة ردود الأفعال المتوقعة من الآخرين، وهذا ليس سحر منه ولكن يستطيع قراءة  افكار الاخرين لدرجة يبدو لك أنه يقرأ أفكارك، حتى وانت ساكت عن الكلام. 

رقم ٤: شخصية مرحة وتحب إسعاد كل من حولها من الآخرين، كما أنه يتميز بحس فكاهي، حيث يرى أن الابتسامة ضرورة حياتية.

رقم ٥: شخصية لا تحب الضوضاء، ولا الاماكن ذات الصخب العالي، ولا الانوار المبهرة، ولكنه شخصية اجتماعية جدا 

رقم ٦: شخصية الهيوكا شخصية كريمة جدا، ويكره البخل 

رقم ٧: شخصية الهيوكا يري الجمال في كل شيء حوله. 

رقم ٨: شخص الهيوكا لا ينظر للماديات، ولا تعنيه الأمور المادية، فلا يفرق معه اذا كان اشتري من محلات ذات الماركات العالمية، كما يفعل الكثيرين، ولا يهتم بارتداء ملابس من ماركات عالمية، ولكن ملابسه عنوان للأناقة دائما.

رقم ٩: شخص الهيوكا عنده القدرة على امتصاص الطاقات السلبية للاخرين والاستماع لهم جيدا.

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