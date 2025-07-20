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رياضة

الجودو، منتخب الشباب يواجه تونس في نصف نهائي البطولة الأفريقية

البطولة الأفريقية
البطولة الأفريقية للجودو، فيتو

الجودو، يخوض المنتخب الوطني للجودو للشباب، مواجهة قوية أمام منتخب تونس، في نصف نهائي منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية المقامة حاليا في أنجولا.

ويشارك في منافسات الفرق 6 منتخبات، هي: مصر والكاميرون وتونس وأنجولا والجزائر والمغرب.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن تأهل منتخبي مصر والكاميرون مباشرة لنصف نهائي منافسات الفرق.

ويشهد الدور ربع النهائي مواجهات بين تونس والجزائر، والمغرب مع أنجولا.

وكانت منافسات الفردي رجال وسيدات قد اختتمت بالأمس، وشهدت تراجع المنتخب الوطني للمركز الرابع.

منتخب الجودو يخسر لقب البطولة الأفريقية

وخسر المنتخب الوطني للجودو لقب البطولة الأفريقية للشباب المقامة حاليا في أنجولا بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

وحل المنتخب الوطني في المركز الرابع بالترتيب العام بذهبيتين و3 فضيات و5 برونزيات.

وحل منتخب المغرب في المركز الأول بـ4 ذهبيات يليه منتخب الجزائر في الوصافة ثم منتخب أنجولا في المركز الثالث.

ويأتي التراجع بعد أن سيطرت مصر على اللقب الأفريقي للشباب خلال الثلاث نسخ الماضية من البطولة.

وشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم 18 لاعبا ولاعبة، وهي أكبر بعثة بعد منتخب أنجولا صاحب الأرض.

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