8 لاعبين في قائمة منتخب سلاح الشيش ببطولة العالم

منتخب السلاح، أعلن مسئولو اتحاد السلاح قائمة المنتخب الوطني لسلاح الشيش، المقرر مشاركته في منافسات بطولة العالم، خلال الفترة من 22 وحتى 30 يوليو الجاري في جورجيا.

وضمت قائمة المنتخب كلا من:

اللاعبين: محمد حمزة - عبد الرحمن طلبة - سيف الغايش - عبد الرحمن حفور

اللاعبات: نهى هاني - ملك حمزة - سارة حسني - جنى إيهاب

وكان اتحاد السلاح قد أعلن في وقت سابق قائمة منتخب سلاح السيف، المقرر مشاركته في بطولة العالم بجورجيا أيضا.

وجاءت القائمة كالتالي:

الرجال: زياد السيسي - محمد عامر -، أدهم معتز - أحمد هشام

السيدات: ندى حافظ - نجوى نوفل - ريناد الدكش - العنود حازم

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