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رياضة

وداع جماعي للاعبي منتخب السلاح في كأس العالم بإسبانيا

منتخب السلاح، فيتو
منتخب السلاح، فيتو

منتخب السلاح، شهدت منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم لسلاح السيف، المقامة حاليا في إسبانيا، وداعا جماعيا للاعبي منتخب مصر.

وداع جماعي للاعبي منتخب السلاح 

 وخسر زياد السيسي المصنف رقم 9 على العالم، أمام لاعب رومانيا يوليان توديسو المصنف 45 على العالم، في الدور الثاني بنتيجة (14-15)، باللمسة الذهبية.

كما خسر محمد عامر المصنف رقم 12 على العالم، أمام لاعب رومانيا رازفان أوراتشي المصنف رقم 55 على العالم، بنتيجة (10-15).

وخسر أيضا أدهم معتز لاعب المنتخب الوطني المصنف 17 على العالم، أمام لاعب المجر أندراس ساتدزاماري المصنف 58 على العالم بنتيجة (6-15).

 

عبد المنعم الحسيني رئيسا للاتحاد الدولي

 حقق عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح السابق، إنجازا جديدا للرياضة المصرية، بعد توليه منصب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح خلفا لليوناني إيمانويل كاتسياداكيس، والذي تقدم باستقالته خلال الأيام الماضية.

وجاء إنجاز “الحسيني” كونه أول رئيس للاتحاد الدولي للسلاح من خارج قارة أوروبا، وأيضا ثاني مصري يتولى رئاسة اتحاد دولي للعبة رياضية، بعد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وحصل عبد المنعم الحسيني على موافقة غالبية الأعضاء بواقع 19 صوتًا مقابل صوت واحد، في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم الأربعاء بسويسرا.

وكان الحسيني فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدورة الثانية على التوالي في الانتخابات التي أقيمت نوفمبر الماضي

وكان الاتحاد الدولي للسلاح قد انتخب عبد المنعم الحسيني العام قبل الماضي للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة، وذلك تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة للمبارزة العالمية لعدة أعوام، وذلك بعد منافسة مع 5 مرشحين آخرين، حيث يتم انتخاب فرد واحد من أسرة السلاح العالمية كل عام لينضم لقاعة المشاهير مدى الحياة، بشرط أن يكون قدم خدمات جليلة للمبارزة العالمية لمدة طويلة.

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