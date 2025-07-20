تطور جديد في مفاوضات ليفربول وفرانكفورت لضم إيكيتيكي

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول، توصل لاتفاق مبدئي مع آينتراخت فرانكفورت، بشأن انتقال المهاجم هوجو إيكيتيكي إلى الريدز.

ولا تزال هناك بعض التفاصيل لإتمام الصفقة بشكل رسمي، ومن المتوقع إنجازها خلال اليومين المقبلين.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن فرانكفورت يسعى لتحقيق جميع المتغيرات التي تم الاتفاق عليها في الصفقة، مما قد يجعلها الأكبر في تاريخ النادي من حيث العائدات (110 ملايين يورو).



وقد تتجاوز صفقة إيكيتيكي، عملية انتقال راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان في 2023 مقابل 95 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع اللاعب، مع عدم توقع وجود عقبات تتعلق بالشروط الشخصية بين الريدز وإيكيتيكي.

وكان نيوكاسل قد تقدم بعرض قيمته 75 مليون يورو لضم إيكيتيكي، لكن تم رفضه، قبل أن ينسحب من السباق ويفتح باب المفاوضات مع برينتفورد، لضم يوهان ويسا كخيار بديل.

وتواصل ليفربول أيضًا مع نيوكاسل للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، مما يشير إلى استعداد النادي لإبرام صفقة تصل قيمتها إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

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