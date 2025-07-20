الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يقدم عرضه الثاني لضم إيكيتيكي بقيمة 80 مليون يورو

إيكيتيكي، فيتو
إيكيتيكي، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول قدم عرضًا ثانيًا بقيمة 80 مليون يورو (69 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى حوافز ومكافآت، للتعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي، نجم آينتراخت فرانكفورت.

ووفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن القيمة الإجمالية للصفقة قد ترتفع إلى 90 مليون يورو (78 مليون جنيه إسترليني) بناءً على هيكلية الإضافات، في وقت لا تزال فيه المفاوضات مستمرة بين الناديين للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وجاء العرض الجديد بعد 48 ساعة فقط من بدء المحادثات بين ليفربول وفرانكفورت، حيث يُعد تطورًا سريعًا في مسار المفاوضات، خصوصًا أن إيكتيكي، البالغ من العمر 22 عامًا، أبدى ترحيبه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تفضيله ارتداء قميص "الريدز" على باقي العروض.



وكان نيوكاسل يونايتد قد تقدّم بعرض أول هذا الأسبوع لضم إيكتيكي، لكنه قوبل بالرفض من جانب النادي الألماني، قبل أن يتبعه ليفربول بعرضه الأول، ثم يعود بعرض مُحسّن يعكس جدّيته في حسم الصفقة.

إيكتيكي لفت الأنظار هذا الموسم مع فرانكفورت، بعدما سجل 22 هدفًا في 48 مباراة بجميع المسابقات، ولعب دورًا محوريًا في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

ولم يصدر آينتراخت فرانكفورت رده الرسمي بعد على العرض الثاني من ليفربول، لكن تقارير تؤكد أن الأجواء بين الطرفين "إيجابية وتشهد تقدمًا ملموسًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول هوجو إيكتيكي آينتراخت فرانكفورت ليفربول وفرانكفورت الدوري الإنجليزي الممتاز

مواد متعلقة

تقارير: ليفربول يحرز تقدما في مفاوضاته مع نجم آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

ليفربول يبدأ مفاوضاته لضم مهاجم فرانكفورت

الأكثر قراءة

حقيقة محاولة هدير عبد الرازق الانتحار لحظة القبض عليها (صور)

موقف أحمد عبد القادر من الانتقال للحزم بعد موافقة الأهلي على بيعه

الأهلي يوافق على بيع أحمد عبد القادر للحزم السعودي بـ 600 ألف دولار

هيخرجوا في جنازة واحدة، وفاة معلم بحادث سير أثناء توجهه لتشييع جثمان والدته ببني سويف

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الأحد 20 يوليو 2025

عمرو أديب: لست موقوفا وأقضي أجازتي الصيفية

أحمد شاكر يفاجئ الجمهور بتقليد مميز لـ ترامب على الهواء (فيديو)

قبل انتهاء التسجيل، طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات 2025

خدمات

المزيد

3 التزامات على الممول وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

قبل انتهاء التسجيل، طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات 2025

بعد إعلان القائمة النهائية، تعرف على مخالفات تبطل أصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ

خلال 20 يوما، تحركات أسعار الذهب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

في ذكرى وفاته.. 11 معلومة عن اللواء عمر سليمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية