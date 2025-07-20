الأحد 20 يوليو 2025
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سياسة

خبير استراتيجي: اقتحامات الأقصى مرتبطة بمخطط طويل المدى لتهويد القدس

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

أكد الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى الشريف والقدس من جانب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار  بن غفير والمستوطنين اليهود، والتي كان آخرها ما تم اليوم الأحد، تتم تحت سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية، لتأدية طقوس تلمودية في باحاته، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وهو أمر يأتي ضمن خطة تهويد القدس فضلا عن أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. 

خطة تهويد القدس

وأضاف فهمى فى تصريح خاص لـ فيتو، أن هذه الاقتحامات للاقصى مرتبطة بالخطة طويلة المدى 2050 لتهويد القدس، وبالتالي ما يجري الآن متعلق بأمرين تقسيم الأقصى وترحيل الأسر الفلسطينية من القدس بعد 6 أعوام من الآن وفق المخطط الإسرائيلي المتكامل. 

الاقتحامات للأقصى تتم وفق ما تم الاتفاق عليه داخل الحكومة المصغرة

وأضاف أن المستوطنين اليهود لديهم سلاح ودعم من الحكومة الاسرائيلية للقيام بأعمال الحفر والتنقيب أسفل الأقصى بواسطة المتدينين أو الحريديم بحثا عن هيكل سليمان المزعوم، وهذه الاقتحامات تتم وفق ما تم الاتفاق عليه داخل الحكومة المصغرة وتنفيذا لتوجهات مكونات الائتلاف والأحزاب الدينية المتطرفة بحكومة نتنياهو.

مخطط إسرائيلي لتغيير معالم الأراضي المحتلة بالقدس

وتابع: هذه الاقتحامات الإسرائيلية تؤكد أن هناك مخططا للمستوطنين لتغيير معالم الأراضي العربية المحتلة بمدينة القدس وما يجاورها، واستمرار التنقيب بهذه الصورة وتهجير الفلسطينيين رغم وجود اتفاق ثلاثي بين الأردن وإسرائيل والفلسطينيين للإبقاء على المقدسات الإسلامية إلا أن إسرائيل تمعن في تنفيذ مخططها بهذه الصورة غير المسبوقة.

المستوطنين يقومون بجولات استفزازية بالاقصى 

ويذكر ان وسائل إعلام فلسطينية  أفادت اليوم الأحد، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية شرطة الاحتلال.

بن غفير وعدد من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى 

وانتشر نحو 100 عنصر من شرطة الاحتلال في باحات الأقصى لتأمين اقتحام بن غفير ونواب آخرين من حزبه.

وتزامنا مع ذلك، منعت شرطة الاحتلال دخول الفلسطينيين مسجد الأقصى.

وفرضت بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية.

وفرضت هذه الدول عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير (الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (المالية)، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

 

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المسجد الأقصى القدس المستوطنين اليهود اقتحامات الاقصى مخطط تهويد القدس

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