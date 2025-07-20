تعلن وزارة الداخلية في بيان لها بعد قليل تفاصيل هامة عن إحدى القضايا.

بيان أمني هام من وزارة الداخلية.. بعد قليل

وعلى جانب آخر، يواصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية جهوده المجتمعية من خلال الدفع بالقوافل المجهزة فنيًا ولوجيستيًا إلى عدد من المحافظات، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية والأوراق الثبوتية.

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