الداخلية تضبط 114 ألف مخالفة و355 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 114,509 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

355 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

كما تم فحص 3,091 سائقًا، وأسفرت النتائج عن اكتشاف 355 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، تابعت الوزارة حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود خلال نفس الفترة عن ضبط 1,078 مخالفة مرورية تضمنت تحميل ركاب بشكل مخالف، ومخالفات تتعلق بشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات.

كما جرى فحص 345 سائقًا، وتبين تعاطي 16 منهم للمواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 24 محكومًا عليهم بإجمالي 34 حكمًا، والتحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار تنفيذ تلك الحملات بهدف فرض الانضباط المروري، وتعزيز السلامة على الطرق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

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