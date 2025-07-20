موعد مباراة شباب مصر والكويت الأولمبي استعدادا للمونديال والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، مع نظيره الكويت اليوم الأحد، وديًا اليوم الأحد، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، على ملعب الهدف بمشروع المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

موعد مباراة شباب مصر ومنتخب الكويت الأولمبي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب شباب مصر ضد الكويت الأولمبي وديًا في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر تحت 20 عامًا أمام الكويت

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين منتخب مصر للشباب أمام الكويت على قناة أون سبورت 1.

ويستعد منتخب الشباب لخوض نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا فى تشيلي، في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.

ويلعب منتخب الشباب تحت 20 سنة في المونديال، ضمن المجموعة الأولى التي تضم تشيلي "المستضيف"، نيوزيلندا واليابان.

ويخوض منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه المدير الفني معسكرا مفتوحا في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 3 إلى 31 يوليو، وخاض شباب الفراعنة مباراة ودية أمام المنتخب الأولمبي الكويتي يوم 17 يوليو الماضي، وانتهت بفوز منتخب مصر 3-2، فيما يلعب مواجهة أخرى اليوم 20 يوليو، أمام الكويت أيضًا.

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