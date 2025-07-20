"مصر للمعلوماتية" تطلق تطبيقا إلكترونيا لإدارة الكافيتريات الجامعية لمنع الزحام وهدر الطعام

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن تطبيق إلكتروني لإدارة العمل بكافتريات الجامعات المصرية طوَّره فريق من طلاب كلية تكنولوجيا الأعمال يضم كلا من: آية أحمد، وأحمد علاء الدين، وبسادة نزيه، وعبد الله أحمد، ومحمود سعيد، ومحمد عبد اللطيف، ويوسف جمعة، تحت إشراف الدكتورة الشيماء الجندي، وباحثة الدكتوراه هبة الله مختار وباحثة الماجستير سهيلة جمال.

وصرح الدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، بأن العالم يشهد تسارعا في التحول الرقمي بفضل تزايد الحاجة إلى حلول ذكية لتطوير مختلف جوانب الحياة بما فيها خدمات المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية ممثلة في كلية تكنولوجيا الأعمال حريصة على المشاركة في هذا التطور عبر تشجيع طلابها على تقديم حلول تقنية واقعية ذات أثر ملموس في الحياة اليومية.

تطبيق UniEats

وأضاف أن تطبيق UniEats هو مبادرة طلابية صممها الطلاب في إطار مشروع التخرج وتستهدف تحسين خدمات الكافتريات الجامعية عبر حل مشكلات الزحام وهدر الطعام، خاصة أن معظم الوقت الذي يقضيه الطلاب بالحرم الجامعي يجب أن يوجه إلى التحصيل العلمي والأنشطة الطلابية الرامية لصقل شخصياتهم وإعدادهم للحياة العملية مستقبلا.

تفاصيل التطبيق الإلكتروني لإدارة الكافتريات الجامعية

وقال: إن UniEats هو نظام إلكتروني يجمع بين تطبيق مخصص للهواتف الذكية ومنصة ويب متكاملة؛ بما يتيح للطلاب: تصفّح قوائم الطعام، الطلب المسبق، الدفع الإلكتروني، بما يضمن تجربة للمستخدم سلسة وسريعة.

كما يتيح نظام الفترات الزمنية للطلاب اختيار وقت استلام طلباتهم، بما يتلاءم مع جدول محاضراتهم؛ مما يسهم في توزيع الضغط وعدم حدوث ازدحام أمام الكافتريات خلال ساعات الذروة، مشيرا إلى أن الاختيار المسبق للوجبات المطلوبة يسهم بدوره في الحد من كميات الطعام غير المباعة، وبالتالي عدم إهدارها.

من جانبها، أوضحت الطالبة آية أحمد أن هذا التطبيق الإلكتروني في طلب الطعام يوفر العديد من المزايا لإدارات الكافتريات الجامعية، فمثلا يمنحها أدوات فعّالة لإدارة الطلبات وقوائم الطعام بشكل سلس، مع إمكانية تعديل المنتجات المتاحة حسب التوافر، بجانب أن النظام الرقمي يحتوي على نظام تنبيهات ذكي يُعلم المسئولين عند انخفاض مستوى المخزون من المواد الغذائية المختلفة، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد وتقليل الفاقد.

وأضاف الطالب بسادة نزيه أن من مزايا التطبيق أيضا توفيره لتحليلات تمكن من تتبع أنماط الطلبات اليومية والأكثر شيوعًا، مما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل وكفاءة تشغيلية أعلى، وآلية لمراقبة الأداء العام للنظام، حيث يمكنهم مراجعة طلبات الانضمام من الكافتريات والموافقة عليها أو رفضها، والتحكم الكامل في صلاحيات المستخدمين، سواء كانوا طلابًا أو بائعين.

كما يمكن للإدارة تتبع اية شكاوى أو استفسارات للمستخدمين والتأكد من حل هذه المشكلات، وهو ما يسهم في تحسين ومراقبة جودة الخدمات التي يقدمها التطبيق، مما يضمن تحسين تجربة المستخدم وحل المشكلات بكفاءة وسرعة.

وقال الطالب محمود سعيد: إن تطبيق UniEats يعد خطوة نحو رقمنة الخدمات الجامعية وتعزيز كفاءة أنظمة الطعام داخل الحرم الجامعي من خلال تسهيل الطلب، وتقليل أوقات الانتظار، وتحسين إدارة المخزون.

كما يضع UniEats الأساس لنظام ذكي ومستدام يخدم الطلاب، ويُحسن من أداء الكافتريات، ويسهم في تحقيق رؤية الجامعات نحو بيئة أكثر تنظيمًا وتطورًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.