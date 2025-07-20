الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

استدعاء والدة فتاة تخلصت من حياتها حزنا على فراق والدها بالمرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

صرحت نيابة المرج بدفن جثة فتاة تخلصت من حياتها بعد تناولها حبة غلة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بإقدام فتاة في العقد الثالث من العمر على تناول حبة غلة وبنقلها إلى مستشفى السموم لقيت مصرعها بدائرة قسم شرطة المرج، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفية أقدمت على الانتحار بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة بعد وفاة والدها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

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