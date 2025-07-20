"اتحاد التأمين" يرصد التغطيات التأمينية والاستثناءات ضد مخاطر الذكاء الاصطناعي

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات الأساسية للتطور في مختلف القطاعات بداية من الرعاية الصحية والصناعة مرورًا بالخدمات المالية ووصولًا إلى صناعة التأمين ذاتها وبالرغم من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي من حيث الكفاءة والسرعة وتحسين دقة اتخاذ القرار، إلا أن هذا التقدم التكنولوجي لم يخلُ من المخاطر المصاحبة له فقد أصبحت الأخطاء الخوارزمية والقرارات الآلية غير المتوقعة والانحرافات الناتجة عن البيانات المضللة أو غير المتوازنة تمثل تهديدًا حقيقيًا للمؤسسات والأفراد على حد سواء.

تطوير منتجات تأمينية جديدة تواجه مخاطر الذكاء الاصطناعى

وقال اتحاد شركات التأمين المصرية أنه ظهرت الحاجة الملحة إلى تطوير منتجات تأمينية جديدة تستجيب لهذا الواقع، حيث يأتي "تأمين مخاطر الذكاء الاصطناعي" كأحد الابتكارات التأمينية الحديثة التي تهدف إلى توفير تغطيات متخصصة للمخاطر الناتجة عن استخدام وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن هذه التغطيات حالات مثل: الأضرار الناتجة عن قرارات خوارزمية خاطئة والمسؤولية المدنية المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال وفقدان البيانات بسبب الأعطال في الأنظمة الذكية والأخطاء الناتجة عن التعلم الذاتي للأنظمة.

ويمثل هذا النوع من التأمين خطوة نوعية في مستقبل الصناعة، حيث لم تعد التغطيات التقليدية قادرة وحدها على التعامل مع المخاطر المتغيرة التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه شركات التأمين، ليس فقط في تقديم الحماية، بل في استباق المخاطر وتحليلها وتطوير منتجات تأمينية مرنة وقابلة للتكيف مع بيئة متغيرة بوتيرة غير مسبوقة.

وتأمين مخاطر الذكاء الاصطناعي لا يُعد مجرد منتج جديد، بل هو انعكاس لتحول عميق في فلسفة التأمين نفسها؛ من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى توقعها وإدارتها قبل أن تتحول إلى أزمات.

المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأنواعها

وتشير مخاطر الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة من التهديدات والتحديات التي تنشأ نتيجة تطوير أو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في البيئات التشغيلية أو التجارية. وتنبع هذه المخاطر من الطبيعة المعقّدة وغير الشفافة لهذه الأنظمة، ومن قدرتها على اتخاذ قرارات بشكل مستقل بناءً على البيانات والخوارزميات.

أنواع المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

1. الخطأ في اتخاذ القرار

تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات والخوارزميات لاتخاذ القرارات. وفي بعض الحالات، قد تُتخذ قرارات غير دقيقة تؤدي إلى أضرار مالية أو جسدية، مثل خطأ في التشخيص الطبي أو في توصية استثمارية.

2.تحيّز الخوارزميات

إذا كانت البيانات المُستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي غير شاملة أو متحيزة، فقد تؤدي القرارات الناتجة عنها إلى تمييز ضد فئات معينة أو إصدار نتائج غير عادلة، مما يعرض الشركات لمطالبات قانونية.

3. الاختراقات السيبرانية

نظرًا لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي غالبًا ما تكون متصلة بالإنترنت وتعالج كميات ضخمة من البيانات، فإنها تعتبر هدف مثالي للهجمات السيبرانية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تسريبات خطيرة للمعلومات أو تعطيل العمليات.

4. فقدان السيطرة

في بعض السيناريوهات، خاصة في الأنظمة ذاتية التعلم قد يصعب التنبؤ بكيفية تصرف النظام، مما يؤدي إلى مخاطر تشغيلية قد يصعب التخفيف منها.

التغطيات التأمينية التقليدية لمخاطر الذكاء الاصطناعي

1.التأمين السيبراني (Cyber Insurance)

يوفر تغطية ضد الخروقات الأمنية والهجمات السيبرانية وفقدان البيانات ويمكن أن تشمل الوثائق التقليدية تغطية لتكاليف الاستجابة للحادث، المسؤوليات القانونية وأحيانًا خسائر الأعمال إلا أن الذكاء الاصطناعي قد يُدخل عوامل معقّدة يصعب على هذه الوثائق معالجتها، مثل اتخاذ قرارات خاطئة نتيجة تحليل بيانات مغلوطة.

2. تأمين المسؤولية المهنية (Professional Liability Insurance)

يُغطي هذا النوع من التأمين الأخطاء الناتجة عن تقديم خدمات مهنية في حالة استخدام الذكاء الاصطناعي، فقد يكون من غير الواضح من المسؤول عن القرار الخاطئ: الشركة أو المطوّر أو النظام نفسه مما يخلق فجوات محتملة في التغطية.

3. تأمين الممتلكات (Property Insurance)

يغطي الأضرار المادية التي تصيب الأصول الملموسة، ولكن غالبًا لا تشمل هذه الوثائق الأصول الرقمية أو الأضرار الناتجة عن قرارات الذكاء الاصطناعي، مثل التشغيل غير الصحيح للمعدات أو الأنظمة.

أمثلة للمنتجات التأمينية الجديدة المخصصة لتغطية مخاطر الذكاء الاصطناعي

نظرًا للطبيعة المعقّدة والمتطورة لمخاطر الذكاء الاصطناعي، بدأت بعض شركات التأمين الرائدة عالميًا في تصميم منتجات تأمينية جديدة متخصصة لتقديم تغطيات أكثر دقة وفعالية هذه الوثائق تُركّز بشكل مباشر على المخاطر المرتبطة بالخوارزميات والبيانات والتحكم في الأنظمة المستقلة، وهي تختلف جوهريًا عن الوثائق التقليدية من حيث المفهوم والنطاق.

وتشمل تغطية هذا النوع من التأمين عادةً ما يلي:

تعويض الخسائر أو الأضرار المالية الناتجة عن فشل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الأضرار الناتجة عن المعلومات المضللة أو النتائج غير الدقيقة المعروفة بـ"هلوسات الذكاء الاصطناعي".

الانتهاكات المتعلقة باستخدام غير مصرح به للبيانات أو حقوق الملكية الفكرية ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي.

الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة التشريعات الجديدة، مثل الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة.

الانتهاكات الأمنية أو تسرب البيانات الناتج عن دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة.

التكاليف القانونية المرتبطة بالدعاوى القضائية أو التحقيقات نتيجة إخفاقات الذكاء الاصطناعي.

أمثلة لبعض المنتجات التأمينية المتخصصة في تغطية مسؤولية الذكاء الاصطناعي

استجابةً لهذه التحولات، بدأت شركات التأمين بتقديم منتجات متخصصة لتغطية مسؤولية الذكاء الاصطناعي. ومن الأمثلة على هذه المنتجات: Robotics Shield

من أوائل الأمثلة العملية في هذا المجال أطلقته إحدى الشركات العالمية، وهو منتج تأميني مخصص لتغطية المخاطر المرتبطة باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية والطبية.

أبرز خصائص الوثيقة:

تغطي الأضرار الجسدية أو المادية الناتجة عن خلل في تشغيل الأنظمة الروبوتية.

تشمل تغطيات المسؤولية المهنية في حالة اتخاذ قرارات خاطئة من قبل نظام ذكي.

تم تصميمها بالتعاون مع عملاء من قطاعات حساسة لتقديم حلول مخصصة بناءً على طبيعة كل نظام.

aiSureTM

عبارة عن مجموعة من التغطيات الشاملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحساسة المصممة لمعالجة نطاق واسع من المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. تقدم هذه الخدمة لمقدمي الذكاء الاصطناعي ومستخدميه لتغطية الأضرار التي تسببها أخطاء أداء الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك:

الالتزامات التعاقدية

الأضرار الشخصية/الخسائر المالية

المسئوليات القانونية.

aiSelfTM

مع aiSelfTM يُمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التي تُطوّرها ذاتيًا بثقة، كما يمكنها إقناع صناع القرار بموثوقيتها وفائدتها المالية.كما تساعد هذه التغطية على الحدّ من ضعف أداء نماذج التعلم الآلي، وعدم موثوقيتها، وانحرافها.

وتساعد هذه التغطية على:

الحماية من ضعف الأداء المفاجئ لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة المطورة.

زيادة قبول التقنيات الجديدة على مستوى الإدارة العليا بالشركة.

تعزيز الثقة في الفائدة المالية لأداء الذكاء الاصطناعي.

دعم تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي بكفاءة وفعالية من حيث الوقت

NOVAAI

هو منتج تأميني يناسب شركات منصات الذكاء الاصطناعي أو شركات المنتجات والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تتحمل المسؤولية وتتعرض للأمن السيبراني نتيجة لبرامج الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتطويرها وبيعها.

يغطي NOVAAI المسؤولية عن منتجات وخدمات تقنية الذكاء الاصطناعي، ومسؤولية الوسائط عن المحتوى الذي يولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتغطية المسؤولية التنظيمية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تغطية استبعاد التمييز، وتغطية الجرائم الرقمية "المزيفة".

PONTAAI

هو منتج تأميني يساعد الشركات التي تستخدم أو تصنّع الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عنه، والتي من المحتمل ألا تغطي وثائق التأمين الحالية الخاصة بها القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

يغطي هذا المنتج مسؤولية الذكاء الاصطناعي الناشئة عن الإهمال المهني وانتهاك الملكية الفكرية والإصابة الشخصية والتمييز وانتهاك الخصوصية والإصابة الجسدية والأضرار المادية وانتهاك لوائح الذكاء الاصطناعي.

الاستثناءات المحتملة في وثائق تأمين مخاطر الذكاء الاصطناعي

الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم

لا تغطي الوثيقة الأضرار الناتجة عن تعمُّد إتلاف أو تعطيل أنظمة الذكاء الاصطناعي أو الاستخدام غير المسؤول لها.

البرمجيات مفتوحة المصدر غير المؤمّنة

أي ضرر ناتج عن استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي مبنية على برمجيات غير آمنة أو غير مرخصة.

عدم الامتثال التنظيمي

الأضرار الناتجة عن فشل النظام في الامتثال لقوانين الخصوصية أو لوائح الحوكمة لا يتم تغطيتها عادةً، خصوصًا إذا كانت نتيجة إهمال في الإعداد أو الرقابة.

الهجمات السيبرانية غير المؤمَّن عليها

إذا لم تكن هناك تغطية سيبرانية مضافة أو منفصلة، فقد لا تشمل الوثيقة الأضرار الناتجة عن اختراق أو قرصنة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

المخاطر التجريبية

الأنظمة التي لا تزال في مرحلة تجريبية أو Prototypes، أو لم تُختبر بشكل كافٍ في بيئة واقعية غالبًا ما تكون مستثناة من التغطية.



هنا يظهر الدور الحاسم لتأمين مخاطر الذكاء الاصطناعي ليوفر المزايا الآتية:

تغطية متخصصة للمخاطر الناشئة عن قرارات الأنظمة الذكية، سواء كانت ناتجة عن خلل تقني أو خطأ في الخوارزمية.

تحديد المسؤولية التأمينية بدقة، خاصة في الحالات التي يصعب فيها تحديد تبعية الخطأ لطرف بشري واحد.

حماية مالية للأطراف المتأثرة، سواء كانوا ضحايا الحادث أو الشركات المطوّرة للأنظمة.

دعم الابتكار بثقة، حيث يمنح وجود تأمين فعال بيئة آمنة لاختبار واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة دون الخوف من تبعات مالية ضخمة.

التحديات التنظيمية والتشغيلية في تأمين مخاطر الذكاء الاصطناعي

عدم وضوح المسؤولية القانونية: في حالة حدوث ضرر ناتج عن نظام ذكاء اصطناعي، من الصعب تحديد المسؤول بوضوح (هل هو المطور؟ المستخدم؟ الجهة المالكة؟).

قضايا الخصوصية والامتثال: التعامل مع بيانات حساسة يتطلب التزامًا صارمًا بلوائح حماية البيانات، مما يفرض قيودًا إضافية على تصميم الوثائق.

غياب الأطر التشريعية الواضحة: لا توجد قوانين موحّدة أو معايير ثابتة تغطي الذكاء الاصطناعي في جميع الدول أو القطاعات.

سرعة التطور التكنولوجي: يواجه المشرّعون وشركات التأمين صعوبة في مواكبة وتحديث السياسات التنظيمية لتناسب الابتكارات المستمرة.

تنوع استخدامات الذكاء الاصطناعي: الاختلاف الكبير بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي (مثل الطب، التصنيع، النقل) يصعّب توحيد أسس التأمين.

التحديات الفنية في الاكتتاب والتسعير

نقص البيانات التاريخية: عدم توفر سجل كافٍ للحوادث أو الأداء السابق يجعل تقدير احتمالية الخطر صعبًا.

تعقيد النماذج الذكية: صعوبة فهم كيفية اتخاذ القرار داخل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي تؤثر على دقة التقييم التأميني.

صعوبة التنبؤ بحجم وتكرار الخطر: الطبيعة الديناميكية للذكاء الاصطناعي تجعل من غير الممكن الاعتماد على أنماط الخطر الثابتة.

الحاجة إلى تخصيص الوثيقة: لا يمكن تقديم تغطية موحدة، بل يجب تصميم الوثائق وفقًا لطبيعة النظام المستخدم وقطاع عمله.

التحديث المستمر لأساليب الاكتتاب: نظرًا لتغير التكنولوجيا بسرعة، يجب على شركات التأمين تحديث نماذج التسعير وتقييم المخاطر بانتظام.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

انطلاقًا من المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، يولي اتحاد شركات التأمين المصرية اهتمامًا خاصًا بدراسة الأثر المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي على صناعة التأمين من حيث الفرص والمخاطر.

وأكد الاتحاد أن التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة تفرضها التطورات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية.

وشدد الاتحاد على أهمية العمل المشترك بين الجهات التنظيمية وشركات التأمين ومطوّري أنظمة الذكاء الاصطناعي لوضع أطر تنظيمية واضحة ومحدثة لتأمين هذه المخاطر، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار من جهة، والحفاظ على حقوق المؤمن لهم من جهة أخرى.

كما دعا الاتحاد شركات التأمين العاملة في السوق المصري لتطوير منتجات تأمينية جديدة مخصصة لتغطية أخطار الذكاء الاصطناعي، سواء ما يتعلق بالمسؤولية الناتجة عن قرارات الأنظمة الذكية، أو الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية الرقمية أو البيانات. ويرى أن ذلك يمثل فرصة استراتيجية لنمو السوق وتعزيز ثقافة التأمين ضد الأخطار الحديثة والمعقدة.

وقال: يجب على شركات التأمين دعم جهود التوعية والتدريب وبناء القدرات الفنية، إلى جانب التعاون مع الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث لتطوير فهم أعمق لطبيعة هذه الأخطار، وتقديرها بشكل علمي يساعد في تسعيرها وتصميم التغطيات المناسبة لها.

وأكد أن مواكبة هذه المخاطر لن تكون إلا عبر شراكات استراتيجية بين قطاعي التأمين والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر. لذا يجب تضافر جهود جميع الأطراف ذات الصلة لمواكبة هذا التحول النوعي في الأخطار، من خلال تطوير وثائق التأمين، وتبنّي الابتكار، وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا والحماية التأمينية، لضمان مستقبل آمن ومستدام لصناعة التأمين في عصر الذكاء الاصطناعي.

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