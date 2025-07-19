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"الذكاء الاصطناعي وأبعاده المستقبلية"، جامعة المنصورة تطلق مؤتمرها الدولي غدًا

الدكتور شريف خاطر،
الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فيتو

تنطلق صباح غدٍ الأحد 20 يوليو 2025 فعاليات المؤتمر الدولي الذي تنظمه كلية الآداب بجامعة المنصورة تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي: أسسه المنطقية وأبعاده المستقبلية"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، وتستمر أعماله على مدار يومين حتى 21 يوليو.

يُعقد المؤتمر برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب. ويشارك في تنظيم المؤتمر الدكتور مسعد سلامة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل عوض، مقرر المؤتمر ورئيس قسم الفلسفة.

 

مناقشات علمية حول الجذور المنطقية والتطبيقات المستقبلية للذكاء الاصطناعي
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجذور الفلسفية والمنطقية للذكاء الاصطناعي، واستكشاف أبعاده المستقبلية وتطبيقاته المتنوعة، خصوصًا في مجالات العلوم الإنسانية، من خلال مناقشات تجمع بين الرؤية الأكاديمية المتخصصة والطرح الفكري العميق.

 

مشاركة مفتي الجمهورية ونخبة من الباحثين العرب


ومن أبرز المشاركين في المؤتمر فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، إلى جانب نخبة من المفكرين والأكاديميين من مصر وعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى باحثين من جامعات عربية مرموقة، ما يعكس البعد الدولي للمؤتمر وأهميته العلمية.

 

 

 

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اهتمام الجامعة بالتكامل المعرفي بين التكنولوجيا والإنسانيات

 

ويعكس هذا الحدث العلمي حرص جامعة المنصورة على مواكبة التطورات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل بين العلوم التكنولوجية والعلوم الإنسانية، بما يسهم في بناء فهم شامل للقضايا المعاصرة، وترسيخ دور الجامعة في بناء جسور التواصل بين الباحثين والمفكرين نحو مستقبل أكثر إدراكًا لتحديات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات مهمة تساهم في تطوير البحث العلمي، وتقديم رؤية فكرية متقدمة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في السياق الإنساني والمعرفي.

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