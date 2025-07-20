مصرع الحكم الدولي للمصارعة "أمينة رفيق" في حادث بالإسكندرية

المصارعة، لقيت حكم المصارعة الدولي أمينة رفيق، مصرعها صباح اليوم، بعد تعرضها لحادث خلال فترة الراحة التي حصلت عليها على هامش مشاركتها ببطولة الجمهورية الشاطئية بالإسكندرية.

وشاركت أمينة رفيق في تحكيم عدد كبير من البطولات الدولية وبطولات العالم، فضلا عن نشاطها البارز في البطولات المحلية.

وتقدم الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة سعيد صلاح بالتعازي لأسرة الحكم الدولي أمينة رفيق بعد وفاتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

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