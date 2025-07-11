المصارعة، الاعتزال ملجأ الأبطال للهروب من جحيم الاتحاد

المصارعة، شهدت الفترة الأخيرة إعلان عدد من لاعبي المصارعة اعتزالهم النهائي للعبة، هربا من الإهمال والتجاهل وغياب الرؤية الواضحة، التي تسيطر على اتحاد المصارعة برئاسة سعيد صلاح.

ومؤخرا، أعلن محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني للمصارعة وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020 وصاحب الـ27 عاما، اعتزال اللعبة نهائيا بعد مسيرة طويلة حقق خلالها عدد كبير من الإنجازات والنجاحات.

وعلمت "فيتو"، أن قرار اللاعب بالاعتزال جاء هربا من حالة الإهمال والتجاهل التي تسيطر على الاتحاد، وبسبب غياب الرؤية المستقبلية، وأيضا بسبب الأزمات المادية التي تسببت في عدم حصول اللاعبين على رواتبهم الشهرية منذ ختام المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وسبق إعتزال كيشو، إعلان بطل آخر إعتزاله وهو محمد مصطفى صاحب الإنجازات والنجاحات الدولية والقارية، وأحد المرشحين دائما لحصد الميداليات في مختلف البطولات العالمية.

وكشف مصدر داخل اتحاد المصارعة، أن اللاعبين قرروا الاعتزال هربا من الإهمال والتجاهل، وبحثا عن مستقبل أفضل والتفرغ للعمل، خاصة وأن هؤلاء اللاعبين لديهم التزامات مادية كبيرة.

وأوضح المصدر، أن من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة اعتزال عدد آخر من اللاعبين حال استمرت سياسة الاتحاد كما هي دون تغيير، وحال استمرار التجاهل وعدم معاملة اللاعبين بالقدر الذي يستحقوه.

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