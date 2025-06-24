المصارعة، رواتب لاعبي المنتخب تثير أزمة في الاتحاد

المصارعة، سيطرت أزمة جديدة على معسكر المنتخب الوطني للمصارعة، بسبب تأخر الاتحاد في صرف رواتب اللاعبين منذ ختام مشاركتهم في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وعلمت "فيتو"، أن لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة يعانون من أزمات مادية كبيرة بسبب توقف صرف الرواتب الخاصة بهم من الاتحاد المصري، رغم كثرة الوعود التي حصلوا عليها دون جدوى.

وكشف مصدر داخل المنتخب الوطني للمصارعة، أن اللاعبين طالبوا الاتحاد في أكثر من مناسبة بحل الأزمة وصرف رواتبهم المتأخرة، وأنهم لم يحصلوا إلا على وعود لم تتحقق.

كما علمت “فيتو”، أن الأمر لم يتوقف عند رواتب اللاعبين فقط، بل امتد ليصل إلى ديون بأرقام كبيرة لشركات الطيران والنقل، باتت تهدد استقرار الاتحاد بشكل كبير.

ويستعد المنتخب الوطني للمصارعة للمشاركة في منافسات بطولة العالم للكبار، والمقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل في العاصمة الكرواتية زغرب.

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