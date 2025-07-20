الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

حجز مالك مقهى وآخرين بتهمة التعدي على عامل في منشأة القناطر

حبس
حبس

أمرت نيابة الجيزة بحجز مالك مقهى وشخصين آخرين بتهمة احتجازهم عامل والاعتداء عليه، في منشأة القناطر، لاتهامهم له بسرقة أدوات من المقهى، 24 ساعة على ذمة التحريات. 

 

اعتداء 3 أشخاص على عامل في منشأة القناطر 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل، أفاد فيه بتعرضه لاعتداء على يد 3 أشخاص في منشأة القناطر، وذكر أن مالك مقهى، وشخصين آخرين يعملان بصحبته، احتجزوه واعتدوا عليه بالضرب، لشكهم به أنه وراء سرقة متعلقات من المقهى.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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