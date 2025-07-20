حجز مالك مقهى وآخرين بتهمة التعدي على عامل في منشأة القناطر

أمرت نيابة الجيزة بحجز مالك مقهى وشخصين آخرين بتهمة احتجازهم عامل والاعتداء عليه، في منشأة القناطر، لاتهامهم له بسرقة أدوات من المقهى، 24 ساعة على ذمة التحريات.

اعتداء 3 أشخاص على عامل في منشأة القناطر

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل، أفاد فيه بتعرضه لاعتداء على يد 3 أشخاص في منشأة القناطر، وذكر أن مالك مقهى، وشخصين آخرين يعملان بصحبته، احتجزوه واعتدوا عليه بالضرب، لشكهم به أنه وراء سرقة متعلقات من المقهى.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.