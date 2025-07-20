الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في إلقاء شاب مياه نار على أسرة زوجته بالجيزة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في أقدم شاب على إلقاء مياه نار بطريقة عشوائية على أسرة زوجته، بمنطقة بولاق الدكرور، بعد أن رفعت ضده قضية خلع، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بينهم شقيقا زوجته.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باحتجاز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات. 

 

كشفت التحقيقات قيام شاب يدعى “محمد. س”، ويبلغ من العمر 35 سنة، عاطل، بإلقاء مياه نار بطريقة عشوائية على شقيقي زوجته مما تسبب في إصابتهما بحروق متفرقة، كما أصيبت سيدة وطفلتها تصادف مرورهما بمكان الواقعة، وأفادت التحقيقات أن السبب خلافات بين المتهم وزوجته لرفعها دعوى خلع ضده، 

 

شاب يلقي مياه نار ويصيب 4 أشخاص ببولاق الدكرور

 


البداية كانت بتلقى رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي، إخطارا من رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أحمد عصام، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود مصابين بحروق بأحد الشوارع بدائرة قسم بولاق الدكرور التابع لمديرية أمن الجيزة.


وعلى الفور انتقل الرائدان على باسل ومحمود الدالي معاونا القسم إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وإحالة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور إلى النيابة العامة للتحقيق.

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