الأحد 20 يوليو 2025
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قاعد مع الناس لحد ما تخلصوا مصالحهم، محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بأجا (صور)

محافظ الدقهلية بين
محافظ الدقهلية بين المواطنين بأجا، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بمدينة أجا، لمتابعة انتظام العمل، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم وشكواهم وتلبية احتياجاتهم، استمرارا لجولاته الميدانية المفاجئ.

محافظ الدقهلية في جولة تفقدية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بأجا

وأكد محافظ الدقهلية عدم مغادرته المركز التكنولوجي حتى انتهاء مصالح وطلبات المواطنين قائلا: “أنا قاعد مع الناس لحد ما تخلصوا مصالحهم”.

 

زيادة عدد المراوح والتهوية باستراحة المواطنين

ووجه لـ محمد الدسوقي رئيس المدينة، بزيادة عدد المراوح والتهوية باستراحة المواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم، مؤكدا أن الدولة تستهدف تحقيق مصالح المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

استدعاء لجنة من ديوان المحافظة لإنجاز مصالح المواطنين

واستدعى محافظ الدقهلية لجنة من ديوان عام المحافظة تضم، المهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني، والمهندسة منى فتحي وكيل المكتب الفني، والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام إدارة الشئون الهندسية، لمراجعة وسرعة الانتهاء من ملفات التصالح، ومراجعة ملفات الإدارة الهندسية وسرعة تسليم رخص البناء لأصحابها، وسرعة الرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة إنجاز ملفات المواطنين.

وتابع المحافظ سير العمل داخل المركز التكنولوجي في أجا للوقوف على معدلات الإنجاز في جميع الملفات التي يتم التعامل معها، وشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين بأسرع وقت، والرد الفوري على الاستفسارات الخاصة بالمتغيرات المكانية، بما يسهم في رفع العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم دون تأخير.

وأكد محافظ الدقهلية خلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي بمدينة أجا، أنه لا يدخر جهدا لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، ووجه بزيادة أماكن انتظار المواطنين، على أن يتم توجيه المواطن للشباك المخصص له لتقديم الخدمة مباشرة بانتظام وفقا الرقم الخاص به، لتسهيل تقديم الخدمة من قبل الموظف المختص.

وشدد على أنه لا تهاون مع أي تقصير أو تعطيل في الرد على طلبات المواطنين أو تقديم الخدمات لهم، مطالبًا بسرعة الإنجاز والدقة في العمل، والتيسير على المواطنين دون إخلال بالقانون.

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