لدغته أفعى سامة، تفاصيل إنقاذ أربعيني من موت محقق بمستشفى أجا المركزي

نجح الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية في إنقاذ حياة مصاب يبلغ من العمر 43 عامًا من مضاعفات خطيرة نتيجة التسمم لدغة ثعبان نادر يشبه في أعراضه أفعى الكوبرا المميتة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة نجلاء فتحي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة انتصار نظمي، مسئول ملف السموم بالمديرية.

وأوضح التقرير الطبي أن المصاب (ن.ع.ع)، 43 عامًا، وصل إلى وحدة السموم بمستشفى أجا المركزي في حالة خطرة، حيث بدأت الأعراض بارتخاء جفون العين، ضعف شديد بعضلات الجسم، تدهور في الوعي، مع مؤشرات حيوية غير مستقرة.

الأمصال العلاجية المضادة لسم الأفعى

تم التعامل الفوري مع الحالة من خلال فريق السموم بالمديرية، حيث تم إعطاء الأمصال العلاجية المضادة لسم الأفعى بشكل طارئ، ووصل إجمالي ما حصل عليه المصاب إلى 15 فيال من المصل المضاد.

المصاب تماثل للشفاء التام خلال 72 ساعة

وبعد التعامل الدوائي السريع، نُقل المصاب إلى قسم العناية المركزة لاستكمال المتابعة الدقيقة والرعاية الطبية الشاملة، حتى تحسنت حالته تدريجيًا، وتماثل للشفاء التام خلال 72 ساعة، حيث استعاد وعيه بالكامل، وتحسنت العلامات الحيوية، وعاد إلى الحركة الطبيعية.

ووجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، الشكر والتقدير لفريق العمل بوحدة السموم بمستشفى أجا المركزي بقيادة الدكتور تامر يوسف، مدير المستشفى، مشيدًا بالمهنية العالية التي تم التعامل بها مع الحالة.

كما ثمن مجهودات: الدكتور لسعيد قدرة، رئيس وحدة السموم، الدكتورة أنهار سمير، د. محمد رمضان، م. هيام جمعة بفريق السموم، الدكتور باسم حسني رئيس قسم العناية المركزة والفريق الطبي المصاحب، والدكتور محمد منصور، د. عبدالله إلهامي، وفريق التمريض مي حسن، نسرين سعد، آية فرحات، حسام فتحي

ووجّه وكيل الوزارة تحية تقدير لفريق سموم الدقهلية بقيادة الدكتور محمد عبد السميع، أستاذ مساعد الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بجامعة المنصورة، لمتابعتهم المستمرة عن بُعد، ودعمهم الفني.

كما تم توجيه الشكر الخاص إلى الدكتورة نجلاء عباس، الصيدلي الأول بالمستشفى، على دورها البارز في التنسيق السريع مع الفريق الوقائي بالإدارة الصحية وتوفير الأمصال بشكل عاجل.

وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية أن فرق السموم ووحدات العناية بالمحافظة على جاهزية تامة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، وتوفر الأمصال اللازمة على مدار الساعة حفاظًا على أرواح المواطنين.

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