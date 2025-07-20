بعد وفاة الأمير النائم، طبيب مخ وأعصاب يكشف ماذا يحدث داخل جسم الإنسان أثناء الغيبوبة الطويلة؟

توفي مساء أمس السبت، الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، الشهير بالأمير النائم بعد 20 عاما من البقاء في غيبوبة داخل أحد المراكز الطبية في المملكة العربية السعودية.

وفاة الأمير النائم بعد 20 عاما من الغيبوبة

وسيطرت حالة من الحزن على رواد السوشيال ميديا بعد وفاته والمحنة التي تعرض لها بعد حادث مروري منذ عام 2005 تسبب في دخوله بغيبوبة لسنوات منذ ذلك الوقت.

وبعد وفاة الأمير النائم تدور في الأذهان عدد من التساؤلات عن أسرار الغيبوبة الطويلة للإنسان وهل يشعر بالمحيطين به أم لا وماذا يحدث لجسم الإنسان خلال فترة الغيبوبة.



في البداية نعى الدكتور أحمد كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة، الأمير الوليد خالد بن طلال، الذي وافته المنية بعد غيبوبة استمرت نحو 20 عاما نتيجة حادث مروري أليم، مشيرا إلى أن حالته تعد من الحالات الطبية النادرة التي تسلط الضوء على "الغيبوبة طويلة الأمد".

وأوضح الدكتور أحمد كامل في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الغيبوبة الممتدة لسنوات عادة ما تكون ناتجة عن عدة حالات منها:

إصابات دماغية رضحية ناتجة عن حوادث أو سقوط.

نقص حاد في الأكسجين المغذي للدماغ.

جلطات أو نزيف دماغي كبير.

التهابات أو تسممات دماغية شديدة.



وأضاف: "في مثل هذه الحالات، تتأثر مناطق الدماغ المسؤولة عن الوعي والاتصال، ما يؤدي إلى فقدان طويل للوعي".

وحول نشاط المخ أثناء الغيبوبة، أكد أستاذ المخ والأعصاب على أن "المخ لا يتوقف تمامًا"، موضحًا أن القشرة الدماغية قد تتوقف عن العمل، بينما يظل جذع الدماغ مسؤولًا عن الوظائف الحيوية كالتنفس وضربات القلب.

وأكد أن موت الدماغ الكامل هو الحالة التي تعتبر وفاة طبية، حين تتوقف جميع وظائف المخ دون رجعة.

الأمير الوليد بن خالد

هل يشعر المريض بمن حوله؟

أوضح أستاذ المخ والأعصاب أن الإحساس بما يحيط بالمريض يختلف حسب نوع الغيبوبة:

في الغيبوبة الكاملة: لا وعي ولا استجابة.

في الحالة الخضرية المستمرة (PVS): قد تفتح العينان، لكن دون إدراك أو تفاعل.

في الحالة الواعية الدنيا: قد تظهر استجابات بسيطة، تدل على وعي جزئي نادر.



هل هناك أمل في الاستفاقة بعد سنوات؟

أجاب الدكتور أحمد كامل: "نعم، هناك حالات موثقة نادرة استعاد فيها المرضى وعيهم بعد سنوات، لكنها لا تتجاوز عددًا محدودا عالميًا"، مؤكدًا أن احتمالات الاستفاقة تقل بشكل كبير بعد مرور أشهر، وحتى في حال الإفاقة، قد تستمر معاناة المريض من إعاقات ذهنية أو جسدية شديدة.

ما الأعضاء التي تظل حية خلال الغيبوبة؟

وعن الأعضاء التي تظل حية خلال الغيبوبة أكد الدكتور أحمد كامل أن الجسم يظل "حيًا" طالما جذع الدماغ يعمل، موضحًا أن القلب يستمر في النبض.

الرئتان قد تحتاجان لدعم تنفسي صناعي.

الكبد والكلى تواصلان أداء وظائفهما تحت المراقبة.

الجهاز العصبي اللاإرادي ينظم الوظائف الحيوية.



أكد أستاذ المخ والأعصاب أن الغيبوبة الطويلة لا تشبه النوم أو الأحلام، فغالبا لا يكون هناك وعي داخلي أو شعور، وإن كانت بعض الحالات النادرة قد تكشف مفاجآت خارجة عن المألوف في عالم الطب.

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