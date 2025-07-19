السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال

الأمير النائم
الأمير النائم

توفي اليوم السبت، الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، الشهير بـ الأمير النائم بعد 20 عامًا من البقاء في حالة غيبوبة داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال


وتجدر الإشارة إلى أن الوليد بن خالد بن طلال ولد في أبريل 1990، وكان من الطلبة المتفوقين في الكلية العسكرية قبل أن يصاب في حادث سير مروع خلال عام 2005.

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وكان الوليد طالبًا في الكلية العسكرية في لندن عام 2005 عندما تعرض لحادث مروري مروع أدخله في غيبوبة طويلة امتدت لـ 20 سنة.

ويُعد الأمير الوليد بن خالد بن طلال، الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أحد أبرز وجوه الأسرة المالكة، وابن شقيق رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال.

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وفاة الأمير الوليد الامير النائم السعودية

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