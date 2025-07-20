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حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي بالطريق الأوسطي وصحراوي أطفيح

إصابة 8 في انقلاب
إصابة 8 في انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي، فيتو

شهد الطريق الأوسطي صباح اليوم الأحد حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، فيما شهد الطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح حادثًا مماثلًا أدى لإصابة شخصين.

 وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وتحررت محاضر بالواقعتين، وتباشر النيابة التحقيق.

انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي بالطريق الأوسطى وصحراوي أطفيح

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأوناش المرورية إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن اختلال عجلة القيادة أدى إلى انقلاب المركبة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى.

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وفي حادث آخر، وقع انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الصحراوي في نطاق أطفيح، مما تسبب في إصابة شخصين وظهور كثافات مرورية للقادم من الصف باتجاه مناطق الجنوب. وتمكنت قوات المرور من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، بينما تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في كلا الحادثين.

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