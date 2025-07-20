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انطلاق اليوم العلمي الأول للرعاية المركزة في صحة الدقهلية

اليوم العلمي الأول
اليوم العلمي الأول للرعاية المركزة في صحة الدقهلية

انطلقت فعاليات اليوم العلمي الأول للرعاية المركزة بمحافظة الدقهلية، وذلك تحت رعاية  الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة نجلاء فتحي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وبحضور نخبة من رؤساء أقسام الرعايات المركزة وفرقهم الطبية من مختلف مستشفيات المحافظة.

شارك باللقاء العلمي 35 طبيبًا من جميع مستشفيات الدقهلية

وشارك باللقاء العلمي 35 طبيبًا من جميع مستشفيات الدقهلية، حيث تم مناقشة ثلاث حالات حرجة تم التعامل معها داخل أقسام الرعاية المركزة، وتم اختيار مستشفيات دكرنس العام، السنبلاوين العام، ومنية النصر المركزي كمرحلة أولى للعرض العلمي.

تعزيز تبادل الخبرات بين المستشفيات.

وتميزت الجلسة العلمية بعرض تفصيلي ومهني للحالات أمام الحضور، بهدف رفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة وتعزيز تبادل الخبرات بين المستشفيات.

ولتعظيم الاستفادة العلمية تم تنظيم اللقاء بحضور خبراء متميزين في مجال الرعاية الحرجة،  من بينهم الدكتور أحمد عفت، أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية الطب جامعة المنصورة , الدكتور أحمد رشدي، استشاري التخدير والرعاية المركزة والدكتورة نجلاء فتحي، استشاري القلب والرعاية المركزة.

استعراض التحديات الإكلينيكية في التعامل مع الحالات الحرجة

وشهد اللقاء نقاشًا ثريًا ومثمرًا، ساهم في تعزيز الجانب العلمي والعملي للأطباء المشاركين، حيث تم استعراض التحديات الإكلينيكية في التعامل مع الحالات الحرجة وسبل تحسين الرعاية المقدمة للمرضى.

وأكدت الدكتورة نجلاء فتحي أن هذا النشاط العلمي سيُعقد بشكل دوري، حيث تم الاتفاق على تنظيم لقاء مماثل في اليوم الخامس عشر من كل شهر، بمشاركة ثلاث مستشفيات مختلفة لمناقشة حالات جديدة من قلب أقسام الرعاية المركزة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة مديرية الصحة بالدقهلية لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين الأداء داخل أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات المقدمة للمرضى.

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