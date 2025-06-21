مساعد وزير الصحة يتفقد سير العمل بمستشفيات الدقهلية (صور)

شهدت محافظة الدقهلية اليوم زيارة وفد من وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، للقيام بجولة ميدانية موسعة داخل عدد من مستشفيات محافظة الدقهلية، وذلك في إطار دعم وتطوير منظومة الطب العلاجي وتقييم مستوى الخدمات المقدمة.

مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفيات الدقهلية

رافق مساعد الوزير الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة هبه شوقي مديره اداره الرقابه والتقييم بالاداره المركزيه لعمليات الدم بالوزارة.

وكيل صحة الدقهلية يستقبل مساعد الوزير

وكان في استقبال الوفد الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية، والدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، إلى جانب مديري المستشفيات المعنية وفرق العمل الطبية والإدارية.

مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفي كلي ميت غمر

استهل الوفد جولته بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر، حيث تفقد أقسام الاستقبال والعمليات والداخلي، وقسم تفتيت الحصوات، والعناية المركزة الجديدة الجاري إنشاؤها، مع الإشادة بجودة الخدمات والانضباط داخل المستشفى.

مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفي ميت غمر

وفي مستشفى ميت غمر العام، تفقد مساعد الوزير ومرافقيه العنايات المركزة، وحدة الرنين المغناطيسي الجديدة، أقسام التعقيم والمغسلة المطورة، ووحدة فصل البلازما. ووجه الوفد بضرورة تفعيل قسطرة القلب الطارئة على مدار الساعة، والعمل على رفع مؤشرات العمليات الجراحية.

وكان في استقباله مدير مستشفي ميت غمر الدكتور أحمد سليمان ولفيف من قيادات المستشفي الدكتور محمد معتمد والدكتور شريف الحلو والدكتور محمد احمد شرف الدين.

جولة تفقدية داخل مستشفي أجا

كما زار الوفد مستشفى أجا المركزي، حيث شملت الجولة وحدة الكلى، الحضّانات، وأعمال التطوير الجارية في الاستقبال والعمليات. وتم عقد اجتماع مع إدارة المستشفى لمناقشة متطلباتها، تمهيدًا لدعمها من خلال الوزارة، وقد أشاد الوفد بالتقدم الملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة.

جولة داخل مستشفي السنبلاوين

وفي مستشفى السنبلاوين العام، تفقد الوفد الاستقبال، وأوصى بإدراجه ضمن خطة التطوير المقبلة، بالإضافة إلى المرور على أقسام العمليات والكلى ووحدة الثلاسيميا الجديدة، وبنك الدم، ووحدة التصلب المتعدد تحت التجهيز. كما عقد اجتماعًا مع أطباء الجراحة والأوعية الدموية والعظام لمناقشة الاحتياجات المستقبلية، مع وعد الوزارة بتوفير جهاز قسطرة تداخلية قريبًا.

زيارة لمستشفي الصحة النفسية بدميرة

شملت الجولة كذلك زيارة مستشفى الصحة النفسية بدميرة، متابعةً لمنظومة الرعاية النفسية بالمحافظة.

تطور ملحوظ في مستوى الخدمات الصحية

وفي ختام الزيارة، ثمّن الوفد الوزاري جهود مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، برئاسة الدكتور تامر مدكور، وقيادات وإدارات المستشفيات، على جهودهم المبذولة والتطور الملحوظ في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.