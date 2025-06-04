خبير عالمى فى جراحة المخ والأعصاب للأطفال بالمركز الطبى العالمي

يستضيف المركز الطبى العالمى الدكتور جان بيرو تامبورينى (إيطالى الجنسية) رئيس قسم جراحات المخ والأعصاب للأطفال بالمستشفى الكاثوليكى الجامعى بجامعة روما بإيطاليا، ورئيس الجمعية العالمية لجراحة المخ والأعصاب للأطفال وذلك فى الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجارى.

مواعيد العرض على الخبير بالعيادة

ومن المقرر أن يتم إجراء جراحات أورام المخ والحبل الشوكى والعيوب الخلقية للجهاز العصبى التى تحتاج لتدخل جراحى للأطفال ويستقبل المركز الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادة التحضيرية طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة والعطلات الرسمية وحتى وصول الخبير وذلك من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً.

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