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الجودو، اليوم انطلاق منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية للشباب

منتخب الجودو، فيتو
منتخب الجودو، فيتو

الجودو، تنطلق اليوم الأحد، منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية للجودو للشباب، والمقامة حاليا في أنجولا بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

وكانت منافسات الفردي رجال وسيدات قد اختتمت بالأمس، وشهدت تراجع المنتخب الوطني للمركز الرابع.

منتخب الجودو يخسر لقب البطولة الأفريقية

وخسر المنتخب الوطني للجودو لقب البطولة الأفريقية للشباب المقامة حاليا في أنجولا بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

وحل المنتخب الوطني في المركز الرابع بالترتيب العام بذهبيتين و3 فضيات و5 برونزيات.

وحل منتخب المغرب في المركز الأول بـ4 ذهبيات يليه منتخب الجزائر في الوصافة ثم منتخب أنجولا في المركز الثالث.

ويأتي التراجع بعد أن سيطرت مصر على اللقب الأفريقي للشباب خلال الثلاثة نسخ الماضية من البطولة.

وشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم 18 لاعبا ولاعبة وهي أكبر بعثة بعد منتخب أنجولا صاحب الأرض.

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