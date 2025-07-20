وصف المتورطين فيها بالبلطجية، ترامب يتهم أوباما بتزوير الانتخابات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأسبق باراك أوباما بالتزوير في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

أصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، "أدلة دامغة" على أن اتهامات التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 ملفقة من قبل إدارة باراك أوباما، رئيس للولايات المتحدة آنذاك، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.

وكتب ترامب على صفحته على "تروث سوشيال"، معلقًا على ظهور جابارد ونائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هاريسون فيلدز، على قناة فوكس نيوز: "قامت اللجنة بعمل رائع في مقاضاة أوباما و"البلطجية" الذين انكشفت تورطهم في تزوير الانتخابات على أعلى مستوى".

وفقًا للمواد التي أصدرها مكتب جابارد سابقًا، حجبت إدارة أوباما معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا "لم تكن لديها نية أو قدرة" على اختراق النظام الإلكتروني لـ الانتخابات الأمريكية عام 2016.

في مايو 2023، صدر تقرير للمستشار الخاص الأمريكي جون دورهام، خلص فيه إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية ومجتمع الاستخبارات لم يمتلكا أي دليل حقيقي على تواطؤ ترامب المزعوم مع روسيا في انتخابات عام 2016.

وكما ذُكر، لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي معلومات تفيد بأن أيًا من المقربين من ترامب كان على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية. وخلص دورهام إلى أنه ما كان ينبغي لمكتب التحقيقات الفيدرالي إطلاق تحقيق شامل في العلاقات بين حملة ترامب وروسيا، وأن وكالة الاستخبارات استخدمت "معلومات خام، وغير مُحللة، وغير مؤكدة" لبدء التحقيق.

نفت روسيا مرارا الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية.

وأكد الكرملين بأنها "عارية تمامًا من الصحة".

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