الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وصف المتورطين فيها بالبلطجية، ترامب يتهم أوباما بتزوير الانتخابات

أوباما وترامب
أوباما وترامب

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأسبق باراك أوباما بالتزوير في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

أصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، "أدلة دامغة" على أن اتهامات التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 ملفقة من قبل إدارة باراك أوباما، رئيس للولايات المتحدة آنذاك، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.

وكتب ترامب على صفحته على "تروث سوشيال"، معلقًا على ظهور جابارد ونائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هاريسون فيلدز، على قناة فوكس نيوز: "قامت اللجنة بعمل رائع في مقاضاة أوباما و"البلطجية" الذين انكشفت تورطهم في تزوير الانتخابات على أعلى مستوى".

وفقًا للمواد التي أصدرها مكتب جابارد سابقًا، حجبت إدارة أوباما معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا "لم تكن لديها نية أو قدرة" على اختراق النظام الإلكتروني لـ  الانتخابات الأمريكية عام 2016.

في مايو 2023، صدر تقرير للمستشار الخاص الأمريكي جون دورهام، خلص فيه إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية ومجتمع الاستخبارات لم يمتلكا أي دليل حقيقي على تواطؤ ترامب المزعوم مع روسيا في انتخابات عام 2016.

 وكما ذُكر، لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي معلومات تفيد بأن أيًا من المقربين من ترامب كان على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية. وخلص دورهام إلى أنه ما كان ينبغي لمكتب التحقيقات الفيدرالي إطلاق تحقيق شامل في العلاقات بين حملة ترامب وروسيا، وأن وكالة الاستخبارات استخدمت "معلومات خام، وغير مُحللة، وغير مؤكدة" لبدء التحقيق.

نفت روسيا مرارا  الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. 

وأكد الكرملين بأنها "عارية تمامًا من الصحة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باراك أوباما الانتخابات الرئاسية مديرة الاستخبارات الوطنية الامريكية

مواد متعلقة

وول ستريت جورنال: تهديدات ترامب بإلغاء عقود "سبيس إكس" باطلة

ترامب يقترح إلغاء عطلة مجلس الشيوخ الأمريكي في أغسطس

أحمد شاكر يفاجئ الجمهور بتقليد مميز لـ ترامب على الهواء (فيديو)

ترامب يجدد تأكيده تدمير المواقع النووية الإيرانية بالكامل وسحقها

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

الطماطم والبصل يواصلان الارتفاع، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أخبار مصر: حالة الطقس، حقيقة محاولة هدير عبد الرازق الانتحار، موعد صرف مرتبات يوليو، وفاة معلم أثناء توجهه لتشييع جثمان والدته

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الأحد 20 يوليو 2025

طارق السعيد: مفيش لاعب في مصر يستحق ياخد 5 أو 6 مليون

ارتفاع الصديقة والجولك والزبدية، أسعار المانجو اليوم الأحد 20 يوليو 2025

أرقام صادمة لأجمل لاعبة في العالم بكأس أمم أوروبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

ارتفاع الصديقة والجولك والزبدية، أسعار المانجو اليوم الأحد 20 يوليو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والتفاح البلدي في سوق العبور

قانون العمل الجديد يجيز استقطاع جزء من أجر العامل بشروط

أسعار هواتف المحمول الأقل من 5 آلاف جنيه في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

في ذكرى وفاته.. 11 معلومة عن اللواء عمر سليمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads