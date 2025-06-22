فرقة Stray Kids تتألق عالميا بالفوز بجائزة Kids Choice 2025 وإضاءة مبنى إمباير ستيت

شهد يوم أمس السبت الموافق 21 يونيو، تتويج فرقة "ستراي كيدز" الكورية الجنوبية بجائزة "أفضل فرقة موسيقية" ضمن حفل توزيع جوائز اختيار نيكلوديون للأطفال لعام 2025، الذي بُثّ مباشرةً من سانتا مونيكا، كاليفورنيا.

وتُعد هذه الجائزة هي الأولى من نوعها التي تحصل عليها الفرقة في تاريخ جوائز "اختيار نيكلوديون للأطفال"، وقد تمكنت فرقة الكيبوب "ستراي كيدز" من التفوق على فرق عالمية مرموقة مثل "توايس"، "كولدبلاي"، "إيماجن دراغونز"، "جوناس براذرز"، "لينكين بارك"، و"بلينك-182".

"إمباير ستيت" يتزين تكريمًا لـ"ستراي كيدز"

وفي سياق آخر، أُضيء مبنى "إمباير ستيت" الشهير في نيويورك باللون العنابي يوم الأحد الموافق 16 يونيو بالتوقيت المحلي، وذلك تكريمًا لفرقة "ستراي كيدز". جاءت هذه الإضاءة بالتعاون مع الفرقة ومنصة "موسيقيون عند الطلب"، احتفالًا بالقوة العلاجية للموسيقى وتأثيرها الإيجابي.

وتكللت إنجازات "Stray Kids" في نيويورك بإحياء حفلين موسيقيين ناجحين بالكامل في "سيتي فيلد" يومي 18 و19 يونيو، وذلك ضمن جولتهم العالمية المستمرة التي تحمل عنوان "dominATE"، ما يؤكد الحضور الجماهيري الطاغي للفرقة حول العالم.

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