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رياضة

عاشور: الزمالك يتعامل باحترافية في ملف الصفقات

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أكد علي عاشور، نجم الزمالك السابق، أن مسئولي القلعة البيضاء يتعاملون باحترافية في ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال عاشور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "أهم ما يميز الصفقات هذا الموسم هو رغبة اللاعبين الجدد بارتداء قميص القلعة البيضاء وأتمنى أن يقدموا أداء مميز خلال الموسم المقبل".

 

وأضاف: "أحمد حسام لاعب جيد وحظه سيئ بالإصابة خلال فترة الإعداد، وتجديد عبد الله السعيد كان مهم جدا لأنه لاعب صاحب خبرات كبيرة وسيضيف الكثير في غرفة الملابس وهو صاحب عقلية مختلفة".

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