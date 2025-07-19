متحدث الزمالك: معسكر الأبيض يسير بشكل جيد بعيدًا عن أزمة "فتوح"

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية يسير بشكل جيد بعيدا عن أزمة أحمد فتوح.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "بيان الزمالك تحدث بالتفصيل عن كل ما يخص أحمد فتوح بعيدا عن الاجتهادات واللاعب تمت إحالته للتحقيق وسنرى النتائج".

وأضاف: "الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن باقي الصفقات والأمور تسير وفقا لخطة متبعة من جانب جون إدوارد المدير الرياضي".

و فاز فريق الزمالك على نظيره الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.



تشكيل الزمالك الأساسي أمام الشمس



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وعلي نوفل وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وهاني ياسر وأحمد حمدي وسيف جعفر وحازم أسامة وأحمد شريف وعمرو ناصر وسيف الجزيري.

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