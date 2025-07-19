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اقتصاد

عضو اتحاد الغرف: الشركات المصرية أمامها فرص واعدة في إعادة إعمار ليبيا

خلال فعاليات المنتدي،
خلال فعاليات المنتدي، فيتو

أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك فرصا واعدة للشركات المصرية خاصة فى مجال المقاولات للمشاركة فى مشروعات إعادة إعمار ليبيا، مع وجود إصلاحات اقتصادية عديدة أقدمت عليها الحكومة المصرية والليبية من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية، وتنشيط حركة التبادل التجارى والاستثمارى مع مختلف دول العالم.

مصر وليبيا يسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة


وشدد المكاوى فى تصريحات خلال مشاركته فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى الليبى الرابع الذي عقد بالإسكندرية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ووفد من رجال الأعمال الليبيين، على أهمية المنتدى خاصة وان كل من مصر وليبيا  يسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة وخاصة فى مجال النقل واللوجستيات والطرق والمواني والبنية التحتية والكهرباء استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، والشراكة فى مشروعات صناعية والتي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.

 ليبيا تستقبل حاليا مختلف أنواع الصادرات المصرية


وقال المكاوى إن ليبيا تستقبل حاليا مختلف أنواع الصادرات المصرية من السيراميك والدهانات ومختلف مواد البناء والأثاث والسلع الغذائية والزراعية، ولا شك أن إعادة الأمن بليبيا سيعود على التجارة البينية بين البلدين بمزيد من التدفق والتبادل الإيجابى.

السوق الليبية ستصبح جاذبة للعمالة المصرية مع إعادة الأعمار


وأشار إلى أن السوق الليبية ستصبح جاذبة للعمالة المصرية مع إعادة الإعمار المقبلة وأن هناك فرص كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

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