أحمد الوكيل: انخفاض الاستثمارات الليبية فى مصر 25%

انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى الأعمال المصري الليبي في نسخته الرابعة المنعقدة اليوم السبت، تحت عنوان “مصر وليبيا نحو تنمية مستدامة متكاملة”.

وفي بداية الفعاليات، رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية برجال الأعمال الليبيين المشاركين في المنتدى، وبرجال الأعمال المصريين ومنتسبي الغرف التجارية.

ودعا أحمد الوكيل إلى استغلال الفرص والمقومات التي تجمع مصر وليبيا من أجل خلق فرص عمل للشباب خاصة مع وجود حدود تجمع البلدين.

ارتفاع الصادرات المصرية إلى ليبيا

وأشار إلى أنه بفضل جهود مجتمع الأعمال، فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى ليبيا لتتجاوز 2 مليار دولار لتصبح الأولى إفريقيا والثالثة عربيا بعد السعودية والإمارات، ويمكن لهذا الرقم أن يرتفع أكثر إذا تم حل مشاكل عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الشاحنات.

انخفاض عدد الاستثمارات الليبية في مصر

وأضاف أنه من غير المقبول أن ينخفض حجم الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط، فلابد من إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية، وعلى النقيض، تجاوزت الاستثمارات المصرية في ليبيا 2,5 مليار دولار متجاوزة الاستثمارات الليبية في مصر لأول مرة.

الشركات المصرية نفذت مشروعات فى ليبيا تجاوزت 5 مليارات دولار

وأوضح أن الشركات المصرية نفذت مشروعات فى ليبيا خلال الفترة الأخيرة تجاوزت 5 مليارات دولار فى مجال إنشاء الطرق ) الطريق الدائرى وإنشاء محطات كهرباء ومشاريع الإسكان.

وقال الوكيل: اليوم، لابد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وان نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,4 تريليون دولار.

وتابع: في هذا الإطار، انتهت مصر من دراسات إنشاء مركز لوجيستی عالمی بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولکن والاهم دعم صادرات بلدينا الشقيقين الى دول الجوار، والتي ستتنامى مع اعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد الى كازابلانكا، الذي يتكامل ويتعامد مع طريق الاسكندرية كيب تاون، وكذا لابد ان نبدا العمل في الطريق المحورى من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد الى الدول الحبيسة في وسط أفريقيا ومنها إلى داكار لتربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.

وأردف: يجب أن نسعى فورا لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية فى أفريقيا لصالح أبناء وطنينا، وعلى القطاع الخاص، بدعم من الحكومتين السعى الآن لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات والطرق والموانئ والبنية التحتية والكهرباء استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة في مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.

وشدد: يجب أن نسعى لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبيين فى مختلف مناحي الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.