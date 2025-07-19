السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رجال أعمال ليبيين: لدينا خطة طموحة لمضاعفة حجم الاستثمارات مع مصر

خلال منتدى الأعمال
خلال منتدى الأعمال المصري الليبي

ألقى صالح العبيدي رجل أعمال ليبي، كلمة نيابة عن الوفد الليبي المشارك ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الليبي في نسخته الرابعة المقامة اليوم السبت تحت عنوان “ مصر وليبيا نحو تنمية مستدامة متكاملة”.

وقال العبيدي: “في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين نعمل جاهدين لتعزيز التجارة والاستثمار مع مصر".

فرصة سانحة لتعزيز الشراكة

وأضاف “العبيدي”: نرى في هذا الملتقى فرصة سانحة لتعزيز الشراكة،وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا  وبمساعدة كبرى الشركات المصرية في نقل الخبرات لإعمار ليبيا.

فرص كبيرة في ليبيا لتوطين الصناعة 

وتابع: يوجد فرص كبيرة في ليبيا لتوطين الصناعة وأيضًا في المشاريع الزراعية الكبرى، إضافة إلى المجال السياحي الذي سيحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة.

وأردف: نأمل من هذا الملتقى أن يخرج بتوصيات واقعية تساهم في تعزيز التعاون الثنائي، وأن نعمل على توصياته لتكون واقع ملموس.

 

الدولة المصرية أكبر وأهم شريك استراتيجي لليبيا

ومن جهته، قال أشرف بدر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، إن الدولة المصرية أكبر وأهم شريك استراتيجي لليبيا، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.

الاستثمارات المصرية في ليبيا تجاوزت 2,5 مليار دولار

وأوضح أن الاستثمارات المصرية في ليبيا تجاوزت  2,5 مليار دولار، وساهمت الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات فى ليبيا تجاوزت 5 مليارات دولار فى مجالات البنية التحتية والإسكان.

رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار: خطة طموحة لمضاعفة حجم الاستثمارات بين البلدين

 وتابع: هناك خطة طموحة نعمل عليها بهدف مضاعفة حجم الاستثمارات التي تخدم مصالح البلدين، فالاقتصاد المصري اقتصاد واعي، ونحن عاكفون على دعم المشروعات والخطط التنموية بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركات المصرية العلاقات التاريخية المؤسسة الليبية للاستثمار توطين الصناعة حجم الاستثمارات اعمار ليبيا الاستثمارات المصرية منتدى الأعمال منتدى الأعمال المصري الليبي

مواد متعلقة

أحمد الوكيل: انخفاض الاستثمارات الليبية فى مصر 25%

الدواجن تغازل المواطنين، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 19 يوليو 2025

ارتفاع كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 19 يوليو 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الطماطم والخيار وانخفاض الفلفل الرومي

سعر السمك اليوم، الارتفاع يواصل ضرب البلطي والمكرونة والبوري

سعر الفاكهة اليوم السبت، هزة في العنب وارتفاع جديد بالكانتلوب والتين البرشومي

أسعار المانجو اليوم السبت 19 يوليو 2025، انخفاض جديد في الزبدية وارتفاع الهندي والتيمور

ارتفاع ملحوظ للبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الأكثر قراءة

بعد أزمة وسام أبو علي، حقيقة إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هل الزمالك اتخذ قرارًا ببيع أحمد فتوح؟

زوجة إيلي صعب تحرج الفنان وائل كفوري في حفل زفاف ابنها (فيديو)

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إسماعيل وأسرار بناء الكعبة المشرفة

خدمات

المزيد

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

يواصل الصعود.. تعرف على سعر الألومنيوم صباح اليوم السبت

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إسماعيل وأسرار بناء الكعبة المشرفة

"إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

المزيد
الجريدة الرسمية