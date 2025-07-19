رجال أعمال ليبيين: لدينا خطة طموحة لمضاعفة حجم الاستثمارات مع مصر

ألقى صالح العبيدي رجل أعمال ليبي، كلمة نيابة عن الوفد الليبي المشارك ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الليبي في نسخته الرابعة المقامة اليوم السبت تحت عنوان “ مصر وليبيا نحو تنمية مستدامة متكاملة”.

وقال العبيدي: “في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين نعمل جاهدين لتعزيز التجارة والاستثمار مع مصر".

فرصة سانحة لتعزيز الشراكة

وأضاف “العبيدي”: نرى في هذا الملتقى فرصة سانحة لتعزيز الشراكة،وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا وبمساعدة كبرى الشركات المصرية في نقل الخبرات لإعمار ليبيا.

فرص كبيرة في ليبيا لتوطين الصناعة

وتابع: يوجد فرص كبيرة في ليبيا لتوطين الصناعة وأيضًا في المشاريع الزراعية الكبرى، إضافة إلى المجال السياحي الذي سيحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة.

وأردف: نأمل من هذا الملتقى أن يخرج بتوصيات واقعية تساهم في تعزيز التعاون الثنائي، وأن نعمل على توصياته لتكون واقع ملموس.

الدولة المصرية أكبر وأهم شريك استراتيجي لليبيا

ومن جهته، قال أشرف بدر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، إن الدولة المصرية أكبر وأهم شريك استراتيجي لليبيا، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.

الاستثمارات المصرية في ليبيا تجاوزت 2,5 مليار دولار

وأوضح أن الاستثمارات المصرية في ليبيا تجاوزت 2,5 مليار دولار، وساهمت الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات فى ليبيا تجاوزت 5 مليارات دولار فى مجالات البنية التحتية والإسكان.

رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار: خطة طموحة لمضاعفة حجم الاستثمارات بين البلدين

وتابع: هناك خطة طموحة نعمل عليها بهدف مضاعفة حجم الاستثمارات التي تخدم مصالح البلدين، فالاقتصاد المصري اقتصاد واعي، ونحن عاكفون على دعم المشروعات والخطط التنموية بين البلدين.

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