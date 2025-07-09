القاهرة تستضيف اجتماعًا ثلاثيًا رفيع المستوى يضم مسؤولين من مصر وليبيا والسودان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن مصادر رفيعة بأن العاصمة المصرية القاهرة تستضيف اليوم اجتماعًا رفيع المستوى يضم مسؤولين من مصر، وليبيا، والسودان، لمناقشة التحديات الإقليمية والتطورات المتسارعة في المنطقة.

تعزيز التنسيق الثلاثي لمواجهة التهديدات المشتركة

ويهدف الاجتماع بين مصر وليبيا والسودان إلى تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين الدول الثلاث، ومواجهة الملفات الشائكة التي تشمل:

تطورات الوضع في الجنوب الليبي وتأثيره على دول الجوار.

الملف السوداني وتداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة.

تهديدات الأمن الحدودي، ومكافحة تهريب السلاح والهجرة غير الشرعية.

مصر تؤكد التزامها بوحدة واستقرار دول الجوار

ويأتى هذا التحرك ضمن دور مصر الإقليمي المحوري، واستمرارًا لسياستها الثابتة الداعمة لـ وحدة واستقرار ليبيا والسودان، ورفضها لأي تدخل خارجي يهدد أمن واستقرار الدول الثلاث.

من المنتظر أن يصدر عن الاجتماع بيان ختامي مشترك يتضمن خارطة طريق للتنسيق المشترك، وخطوات عملية بشأن الملفات الإنسانية والأمنية، مع إمكانية تشكيل لجنة دائمة للتشاور الثلاثي حول الأزمات الإقليمية.

يأتي هذا فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا نخطط لتسهيل التوصل لتسوية سلمية في السودان وليبيا.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع خمس رؤساء دول أفريقية وهم قادة الجابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال، وكذلك كبير مستشاريه للشؤون الأفريقية “نخطط لتسهيل التوصل لتسوية سلمية في ليبيا والسودان”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.