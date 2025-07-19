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رياضة

الزمالك يتعاقد مع عبد الرحمن الخياط لتدعيم فريق كرة اليد

الزمالك يتعاقد مع
الزمالك يتعاقد مع عبدالرحمن الخياط لتدعيم فريق كرة اليد،فيتو

كرة اليد، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع عبد الرحمن محمود الخياط، لتدعيم صفوف فريق مواليد 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء.


ووقّع عبد الرحمن محمود الخياط على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب جلسة جمعته بالكابتن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي.


ويجيد الخياط اللعب في مركز حراسة المرمى، ويُعد من العناصر الواعدة في جيله، لما يمتلكه من مهارات وإمكانات فنية عالية، ويبلغ طوله 193 سم.


ويأتي التعاقد مع عبدالرحمن الخياط في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك لتدعيم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد 

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