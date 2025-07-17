الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

رونالدو يغيب عن أول مران للنصر تحت قيادة جيسوس

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، عن المران الأول للفريق السعودي، قبل بداية الموسم الجديد 2025-2026.

وخاض النصر، أول تدريب تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد جورجي جيسوس، اليوم الخميس، في مقر تدريباته بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" كواليس اليوم الأول من المران، حيث شهد تدريبات لياقية واختبارات بدنية.

 

وكشف نادي النصر عن غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكذلك المدافع الفرنسي محمد سيماكان عن التدريبات.

وأوضح النصر أن الثنائي سينضم إلى الفريق في معسكر النمسا، بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة جورجي جيسوس.

وشهدت التدريبات أيضًا، غياب السداسي نواف العقيدي ونواف بوشل وسالم النجدي وعبد الإله العمري وعلي الحسن وأيمن يحيى.

وحصل اللاعبون الستة على راحة إضافية، بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي في الكأس الذهبية 2025، على أن ينضموا للتدريبات في معسكر النمسا أيضًا.

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