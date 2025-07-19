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رياضة

أول تعليق من رونالدو على تعيين سيميدو رئيسا تنفيذيا للنصر

رونالدو لاعب النصر،فيتو
رونالدو لاعب النصر،فيتو

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد النصر السعودي، على قرار تعيين مواطنه خوسيه سيميدو رئيسًا تنفيذيًّا للنادي خلال الفترة المقبلة.

 

وأعلن نادي النصر تعيين سيميدو رئيسًا تنفيذيًّا للنادي، خلفًا لماجد الجمعان الذي تم فسخ عقده في يونيو الماضي.

 

 

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة من إعلان النصر عن تعيين سيميدو، معلقًا: "فخور بك، لنمضي معًا بكل شيء".

ويمتلك سيميدو علاقة صداقة قوية مع رونالدو، جعلته رئيسًا للجنة الفنية لاختيار الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل تولي المنصب الجديد.

 

وكان رونالدو جدد عقده مع النصر لموسمين إضافيين، مع وعد بإجراء تغييرات واسعة في الفريق، من أجل حصد الألقاب في الموسم المقبل.

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