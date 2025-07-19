دمياط تستعد لانطلاق أول بطولة مفتوحة للشطرنج برعاية وزارة الشباب

تطلق مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، يوم الاثنين المقبل الموافق 21 يوليو 2025، أول بطولة مفتوحة للشطرنج، وذلك بمقر مركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط الجديدة، بمشاركة واسعة من شباب المحافظة وهواة اللعبة الذهنية.

مباراة افتتاحية بين المحافظ ووكيل الوزارة

وتشهد فعاليات الافتتاح مباراة رمزية بين الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، في مبادرة تحمل رسالة دعم وتشجيع لمواهب الشباب وتأكيدًا على اهتمام القيادة التنفيذية بالرياضات الذهنية.

الشطرنج في خدمة تنمية مهارات النشء

من جانبه، أكد الدكتور محمد فوزي أن إطلاق بطولة دمياط المفتوحة للشطرنج يأتي في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تنويع الأنشطة الشبابية، وتوفير منصات إبداعية جديدة تهدف إلى تنمية المهارات الذهنية والابتكارية للنشء والشباب، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل باكورة لمجموعة من الأنشطة النوعية التي تتبناها المديرية.

خطط لتعميم البطولة بمراكز الشباب

وأضاف "فوزي" أن مشاركة المسؤولين في فعاليات الافتتاح تعكس اهتمام الدولة بالشباب وحرصها على اكتشاف ودعم المواهب في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن المديرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعميم بطولات الشطرنج على مستوى مراكز الشباب في مختلف مدن وقرى المحافظة، لتكون نشاطًا دائمًا ومصدر جذب للشباب.

برامج ومبادرات مستقبلية

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك برنامجًا متكاملًا من المبادرات الرياضية والثقافية والتنموية سيتم إطلاقه خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تمكين الشباب وإتاحة فرص متكافئة لاكتشاف الذات وتنمية القدرات.

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