دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات متقدمة لضم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

برشلونة يقترب من حسم صفقة ماركوس راشفورد

ووفقا لـ شبكة "ذا أثليتك" فإن نادي برشلونة تقدم بعرض رسمي إلى مانشستر يونايتد، لاستعارة المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لمدة موسم واحد، مع خيار شراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية فترة الإعارة.

وبحسب التقرير فقد أبدى مانشستر يونايتد موافقة مبدئية على العرض برشلونة، في انتظار استكمال المفاوضات حول التفاصيل المالية وشروط الصفقة.

ويأتي تحرك برشلونة في إطار سعيه لتعزيز خطه الأمامي، خاصة في مركز الجناح الأيسر، حيث ترى الإدارة الرياضية أن راشفورد يعد من الأسماء المثالية بفضل قدراته الفنية وتنوع أدواره الهجومية، إلى جانب خبرته في المنافسات الأوروبية.

من جهته، منح الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق، الضوء الأخضر للمضي قدما في التعاقد مع راشفورد، معتبرا أن انضمامه سيمثل إضافة قوية للتشكيلة الحالية في الموسم الجديد.

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