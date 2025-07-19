أبرزها بقع دم خفيفة، 6 علامات رئيسية تشير إلى الحمل في الأسبوع الأول

يعدّ الأسبوع الأول من الحمل فترة مبكرة جدًا، وغالبًا ما لا تظهر فيه أعراض واضحة يمكن الاعتماد عليها لتأكيد الحمل. فعملية الإخصاب والانغراس في جدار الرحم تحدث خلال هذا الأسبوع، وقد لا تشعر المرأة بأي تغييرات جسدية ملحوظة. ومع ذلك، هناك بعض العلامات الخفيفة جدًا التي قد تلاحظها بعض النساء، والتي قد تشير إلى بداية رحلة الحمل.

هل يمكن الشعور بالحمل في الأسبوع الأول؟

من الناحية الفسيولوجية، يبدأ الحمل من اليوم الأول لآخر دورة شهرية، حتى قبل حدوث الإخصاب الفعلي. ولكن الأعراض التي تشير إلى حدوث حمل عادةً ما تظهر بعد انغراس البويضة المخصبة في جدار الرحم وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، والذي يحدث في الفترة من 6 إلى 12 يومًا بعد الإخصاب. هذا يعني أن أي أعراض في الأسبوع الأول غالبًا ما تكون غير محددة وقد تتشابه مع أعراض ما قبل الدورة الشهرية.

أعراض الحمل في الأسبوع الأول

نزيف الانغراس: قد تلاحظ بعض النساء بقعًا خفيفة من الدم أو إفرازات وردية أو بنية فاتحة، وهذا ما يُعرف بنزيف الانغراس. يحدث هذا النزيف عندما تنغرس البويضة المخصبة في بطانة الرحم. عادةً ما يكون هذا النزيف خفيفًا جدًا ويستمر لبضع ساعات أو أيام قليلة، ويحدث عادةً قبل موعد الدورة الشهرية المتوقع ببضعة أيام.

تشنجات خفيفة: قد تشعرين بتشنجات خفيفة في أسفل البطن، تشبه تشنجات الدورة الشهرية ولكنها عادةً ما تكون أخف. قد تكون هذه التشنجات مرتبطة بعملية الانغراس.

تغيرات في الثدي: قد تلاحظ بعض النساء حساسية خفيفة أو ألمًا في الثديين، أو شعورًا بالانتفاخ. هذه التغيرات عادةً ما تكون بسبب ارتفاع مستويات الهرمونات، وقد تبدأ مبكرًا لدى بعض النساء.

التعب والإرهاق: قد تشعرين بتعب غير مبرر أو إرهاق شديد. يُعزى ذلك إلى التغيرات الهرمونية التي تبدأ في الحدوث في الجسم استعدادًا للحمل.

التقلبات المزاجية: نظرًا للتغيرات الهرمونية، قد تشعرين بتقلبات مزاجية، مثل سرعة الانفعال أو الحزن دون سبب واضح.

زيادة طفيفة في درجة حرارة الجسم الأساسية: إذا كنتِ تتابعين درجة حرارة جسمك الأساسية، فقد تلاحظين ارتفاعًا طفيفًا ومستمرًا فيها بعد الإباضة، والذي قد يستمر إذا حدث الحمل.

متى يمكن تأكيد الحمل؟

تعد الطريقة الأكثر دقة لتأكيد الحمل هي من خلال اختبار الحمل المنزلي، والذي يكشف عن وجود هرمون الحمل (HCG) في البول. يفضل إجراء هذا الاختبار بعد تأخر الدورة الشهرية بأسبوع على الأقل للحصول على نتيجة أكثر دقة.

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