مسلسل فات الميعاد الحلقة 27، مسعد يراقب تحركات معتصم في محيط منزل بسمة

تصاعدت وتيرة الأحداث في مسلسل فات الميعاد الحلقة 27، حيث حاولت بسمة الدفاع عن زوجها الثاني معتصم أمام ابنتها ريم، مؤكدةً لها أنه يحبها ولم يكن يقصد الإساءة عندما اقترح على بسمة أن تذهب ريم لوالدها.

ريم استمعت إلى هذا الحديث، ولاحقًا تحدث معها معتصم بنفسه ليؤكد مشاعره تجاهها، وفي سياق آخر، قرر محمود، والد بسمة، أن يضع حدًا لما يحدث، فتوجه إلى مسعد ووالدته، وطلب منهما عدم اصطحاب ريم إلى منزل بسمة بشكل مباشر، مشددًا على أن يتم كل شيء من خلاله، كما طالب بأن تُدفع النفقة الشهرية عبر المحكمة.

ويتطور الأمور حين يذهب مسعد لرؤية ريم في المكان القانوني المحدد، وهناك تخبره الأخيرة بشكل عفوي أن معتصم كان في بيت والدتها، الأمر الذي يثير شكوكه.

وخلال مسلسل فات الميعاد الحلقة 27 يبدأ مسعد في مراقبة محيط منزل بسمة ويتأكد من تردد معتصم عليه، ما يدفعه للجوء إلى محامٍ يخبره أن إثبات زواج بسمة ومعتصم عرفيًا سيساعده على استعادة حضانة ريم، أما إذا لم يكن هناك زواج، فبالتالي سيتم إثبات علاقة غير شرعية، وهو ما قد يفقد بسمة حقها في الحضانة أيضًا.

وفي أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة 27 يستعين مسعد بمنعم، الذي بدوره يجند “سايس” المنطقة لمراقبة معتصم حينما يحضر في المنزل مقابل المال، ويطلب منه الاتصال به فور رؤية معتصم، وهو ما يحدث بالفعل، ليذهب مسعد ومنعم فورًا إلى منزل بسمة.

على جانب آخر، يشتد الصراع بين معتصم وطارق، حيث يرفض الأول تمامًا فكرة عودة طارق إلى المطبعة، في الوقت ذاته، ترفض فاطمة ما يحاول زوجها إقناعها به حول ضرورة بيع نصيبها في المطبعة حتى لا تكون تحت سيطرة معتصم الذي يلقي لها ب “الفتافيت”، كما ترفض تشكيكه في شقيقها بأي حال من الأحوال، كما تحاول ليلى إقناع شقيقتها فاطمة باللجوء للقانون خوفًا من استحواذ معتصم على المطبعة بالكامل، خاصة أن في حالة وفاته قد تنتقل المطبعة وإدارتها إلى ابنه ياسين، وبالتالي إلى بسمة.

وتدخل سماح في مشادة مع منعم بسبب استمراره في العمل مع مسعد، مؤكدة أنها ستعمل بنفسها لتوفير حياة كريمة لبناتها من مال حلال، وتحاول عبلة التوسط وتخبر مسعد بطريقة غير مباشرة بما يحدث، كما تطلب منه أن يقنع شقيقه منعم بالذهاب إلى العمل مع راغب.

موعد عرض مسلسل فات الميعاد

وفيما يتعلق ب موعد عرض مسلسل فات الميعاد فإن حلقات المسلسل تعرض من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء عبر منصة Watch it، بينما تعوض حلقات مسلسل فات الميعاد على قناة DMC في تمام الساعة 7:30 مساء من السبت إلى الأربعاء.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفى، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوي عابد، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

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