بسمة أنانية أم ضحية؟ انقسام بين جمهور “فات الميعاد” بعد طلب أسماء أبو اليزيد الطلاق

انقسم جمهور مسلسل “فات الميعاد” بعد عرض الحلقة 24 التي شهدت طلب بسمة (أسماء أبو اليزيد) الطلاق من زوجها الثاني معتصم (أحمد صفوت)، وهو القرار الذي اتخذته بعد فشل كل المحاولات القانونية للحفاظ على حضانة ابنتها ريم، مفضلة الانفصال عن زوج محب ومستقر على أن تترك ابنتها تعيش مع عمتها.

ورأى كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بسمة تصرفت بأنانية مفرطة، كعادتها في الحلقات الأخيرة، مستشهدين بعدة مواقف سابقة تؤكد ذلك، أبرزها موافقتها على تأجيل فرح شقيقتها نهى كي لا تفقد الحضانة، وشهادتها الزور في قسم الشرطة بأنها وزوجها لا يعرفان الطحان ولا علاقة لهما بما جرى لمسعد من تعدي وضرب من قبل بلطجية الطحان، وصولًا إلى اتخاذها قرار التخلي في النهاية عن معتصم رغم حبه واحتوائه لها.

في المقابل، دافع آخرون عن بسمة باعتبارها ضحية ظروف قاسية، وأم قررت أن تضحي بسعادتها الشخصية من أجل مستقبل ابنتها، خاصة بعد أن أغلقت كل الأبواب القانونية في وجهها.

الجدل المحتدم بين مؤيد ومعارض يعكس براعة صناع العمل في تقديم شخصية إنسانية حقيقية من “لحم ودم" تدفع الجمهور للتساؤل والتأرجح في المشاعر تجاهها.

مسلسل فات الميعاد

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.

العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

مسلسل فات الميعاد من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وأشرف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم.

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