فات الميعاد.. كتبها مرسي جميل عزيز.. لحنها بليغ حمدي.. وشدت بها كوكب الشرق أم كلثوم في مثل هذا اليوم قبل 58 عامًا

فات الميعاد، أغنية تجمع بين اللوعة والفرحة، شدت بها سيدة الغناء العربى أم كلثوم في مثل هذا اليوم الثاني من فبراير عام 1967، كأروع ما غنت من ألحان بليغ حمدي، كتبها الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز ولحنها الملحن الشاب بليغ حمدي، تعبر كلماتها عن اللوعة والشجن والفراق والهجر ووصفها النقاد بوجود حبكة درامية تربط كلماتها.

وفى أحد حوارات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز ــــ أحد أضلاع ثلاثية بليغ أم كلثوم جميل عزيز ـــ قال: كتبت أغنيتين في وقت واحد هما فات الميعاد وسيرة الحب، وعندما تقدم بليغ حمدي لأم كلثوم بإحدى الأغنيتين قالت: معقول الشاب أبو شعر ده بيعرف مزيكا وبيعرف يلحن، بعد أن أعجبت أم كلثوم بالكلمات طلبت من بليغ تلحينها، فاعتكف بليغ حمدي ثلاث أسابيع بشقته بالإسكندرية حتى ينتهى من اللحن، بعدها قدم نوتة اللحن إلى محمد عبده صالح قائد فرقة أم كلثوم حتى تستعد الفرقة، وما أن استمعت أم كلثوم إلى المقدمة الموسيقية حتى انبهرت ببليغ حمدي، وأصبح بعد ذلك من كبار الملحنين حتى إنه أصبح من أشد منافسي محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي.

ثانى أغانى جميل عزيز

أغنية " فات الميعاد " وهي ثاني أغنية تغنيها أم كلثوم من كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز بعد أغنية "سيرة الحب" التي قدمتها عام 1964، وتقاضى عنها من أم كلثوم ألف جنيها كأكبر مبلغ لشاعر غنائي عن أغنية، والتي لحنها بليغ حمدي أيضا، وجاء ت أغنية "فات الميعاد " بعد خمس سنوات من أغنية حزينة لحنها بليغ حمدي لأم كلثوم عام 1961 هي "أنا وأنت ظلمنا الحب"والتي لم تجد صدى نجاح أغنيات أم كلثوم السابقة.

أم كلثوم وبليغ حمدى أثناء بروفات فات الميعاد

وأرجع النقاد عدم النجاح الكبير لأغنية (أنا وأنت ظلمنا الحب) وقتها بسبب لحنها الحزين للغاية، إضافة إلى كلماتها الحزينة التي كتبها الشاعر عبد الوهاب محمد، وقال النقاد: إن بليغ حمدي أدرك أن تلحين الأغنية المسرحية الطويلة يختلف عن تلحين الأغنية القصيرة، ولذلك عندما عرضت عليه كلمات "فات الميعاد" ذات الطابع الحزين، قررأن يضمنها شيئًا من الألحان المرحة مع عدم الإخلال بالجو العام للأغنية.

نكسة 67 منعت الغناء العاطفي

وتعتبر أغنية فات الميعاد هي الأغنية العاطفية الوحيدة التي غنتها أم كلثوم في ذلك العام؛ إذ إن الهزيمة في نكسة 67 منعت تقديم أغانٍ جديدة، وكانت هذه الأغنية من الأغاني التي غنتها أم كلثوم في الدول العربية في جولتها للمجهود الحربي بعد تلك الحرب.

عملاق التلحين بليغ حمدى

وفي مجلة صباح الخير عام 1967 كتب مفيد فوزي عن الملحن بليغ حمدي وحكاياته ومفاجآته في أغنية فات الميعاد التي غنتها أم كلثوم يقول: تقدم سيدة الغناء العربي أم كلثوم أغنيتها الجديدة (فات الميعاد) التي كتبها مرسي جميل عزيز وتقاضى عنها ألف جنيه كأعلى أجر في تلك الفترة ويلحنها الموسيقار بليغ حمدي، ويقدم بليغ فيها مفاجآت فريدة منها تقديم المقدمة الموسيقية صولو ويشترك في إيقاعها التمباتي والبونجز، ثم الايقاع مع القانون في حوار موسيقي شجي يلهب القلوب.

وأضاف مفيد فوزي أن المفاجأة الثانية كانت إدخال آلة موسيقية جديدة مع فرقة أم كلثوم الموسيقية لأول مرة إلى جانب الجيتار والكمان والقانون والأوكورديون وهى الساكسفون الذي عزف عليه سمير سرور.

بليغ وأم كلثوم في أحد البروفات

ويقول مفيد إنه طلب من بليغ حمدي إجراء حوار معه ينشر على صفحات مجلة صباح الخير يشرح فيه لحنه الجديد وأغنية فات الميعاد، إلا أنه فوجئ به يرد عليه قائلا: لا أستحق كتابة كلمة واحدة عني قبل أن تستمع إلى اللحن، فإذا أعجبك فإنني أطالبك أن تكتب عنه وتمدحه، وتهنئني وتشجعني، وإذا لم يعجبك تكتب بشجاعة.

كلمات أغنية فات الميعاد

وتقول بعض كلمات الأغنية: فات الميعاد فات الميعاد..وبقينا بعاد بعاد ... والنار بقت دخان ورماد..فات الميعاد تفيد بايه ياندم ياندم..وتعمل ايه ياعتاب... طالت ليالي الندم واتفرقوا الأحباب كفاية بقى تعذيب وشفى..ودموع في فراق تعتب على ليه..أنا بإيديا ايه ياما كنت أقابلك بابتسامة..أو بنظرة حب أو كلمة ملامة ستاير النسيان نزلت بقالها زمان / وعايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان ارجع يا زمان / وهات قلب لا داب ولا حب..ولا انجرح ولا شاف حرمان.

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