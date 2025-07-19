غلق وتشميع 6 مطاعم برأس البر لمخالفتها اشتراطات السلامة والصحة المهنية

نفذت لجنة سلامة الغذاء بالمحافظة حملة تفتيش موسعة بمدينة رأس البر وذلك في إطار جهود محافظة دمياط لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن التأكد من سلامة الأغذية والالتزام باشتراطات الصحة العامة.

لجنة موسعة بقيادة سكرتير عام المحافظة

قاد الحملة اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، بمشاركة المهندس محمد كمال الدالي، مدير إدارة شئون البيئة، ومحمود فايد، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، وبمرافقة ممثلين عن مديريات الصحة، والطب البيطري، والتموين، بالإضافة إلى التراخيص والبيئة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

حملات تفتيشية علي الاسواق بدمياط

غلق وتشميع 6 مطاعم بشارع النيل

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 6 مطاعم بشارع النيل برأس البر، وذلك بسبب خطورة وضعها الصحي، وعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط، وغياب الموافقات البيئية، إلى جانب عدم وجود عقود لنقل المخلفات، ومخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

إعدام وتحفظ على كميات كبيرة من الأغذية المتغيرة

قام مفتشو الأغذية بإعدام 20 كجم من مصنعات الدواجن، و10 كجم جمبري، بالإضافة إلى 100 لتر من زيت الطعام، جميعها متغيرة في الخواص، فيما تم التحفظ على 52 كجم من مصنعات اللحوم، و44 كجم من مصنعات الدواجن المتبلة، وُصفت بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

محاضر تموينية وصحية إضافية

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم إعلان الأسعار من قبل مفتشي التموين، إلى جانب المرور على مطعمين شهيرين بمنطقة الحربي، حيث تم سحب عينات غذائية وإرسالها للمعامل المختصة، فضلا عن تحرير محاضر نقص اشتراطات صحية ومحاضر عدم إعلان أسعار.

استمرار حملات التفتيش حفاظًا على صحة المواطنين

وأكدت المحافظة استمرار حملات التفتيش بشكل دوري على جميع المطاعم والمنشآت الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

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