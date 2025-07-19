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رياضة

نبيل الكوكي يستقبل بعثة المصري في مطار قرطاج بتونس

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

وصلت بعثة المصري إلى مطار قرطاج بتونس العاصمة، حيث كان في استقبال البعثة المدير الفني للفريق التونسي نبيل الكوكي.

وغادرت بعثة فريق المصري القاهرة صباح اليوم السبت في طريقها إلى تونس العاصمة وذلك استعدادًا للانتظام في المعسكر المغلق المقرر إقامته بمدينة سوسة الساحلية -  والتي تبعد عن العاصمة بنحو 150 كم -  خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

بعثة المصري تتجه إلي تونس

ومن المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال معسكره في تونس حيث يلاقي نظيره الصفاقسي غدا الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما يلاقي فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري. 

معسكر المصري في تونس 

وستقام مباراة المصري أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من يوليو الجاري، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية. 

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نبيل الكوكي المصري فريق المصري تونس

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